Los actos de barbarie contra los civiles se han producido en las zonas que en algún momento estuvieron bajo ocupación de Rusia | Fuente: AFP

Los observadores que la ONU tiene en Ucrania para documentar las violaciones de los derechos humanos desde que empezó la guerra reciben a diario nuevas informaciones sobre crímenes de guerra, dijo hoy el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.



"Cada día recibimos información de crímenes de guerra. La cantidad de víctimas civiles, así como el gran daño y destrucción a la infraestructura civil, incluidos hospitales y colegios, es brutal. Y lo vi por mí mismo ayer, en Izium", dijo el alto representante de la organización tras haber recorrido en los últimos 4 días distintas zonas liberadas de Ucrania.



Los crímenes más frecuentes atribuidos a las fuerzas rusas son las ejecuciones sumarias, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violencia sexual contra niños, mujeres y hombres, indicó.



Los actos de barbarie contra los civiles se han producido en las zonas que en algún momento estuvieron bajo ocupación de Rusia, luego liberadas por las fuerzas de Ucrania y a las que ahora los investigadores de la ONU tienen acceso.



"Estamos trabajando para corroborar denuncias de más asesinatos en estas regiones, así como en Járkov y Jersón, que hace poco fueron recuperadas por las fuerzas ucranianas. Hay fuertes indicaciones de que (el más común) corresponde al crimen de guerra de asesinatos deliberados", dijo sobre los casos sobre los que se ha reunido suficiente evidencia.



Türk, sin embargo, también invitó a las autoridades ucranianas -sin mencionarlas directamente- a investigar toda violación que puedan haber cometido sus propios militares y a juzgar a los responsables.



"Una violación de una parte no legitima una violación por parte de la otra. El imperativo de justicia no desaparece por la afiliación de la víctima o del perpetrador", sostuvo.



"Todas las denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, por parte de quien sea y donde sea que se hayan cometido, deben ser investigadas y juzgadas en un proceso legal justo e independiente", agregó el alto comisionado en una rueda de prensa.



Sostuvo que su organismo no tiene ninguna información que indique que Rusia haya emprendido una sola investigación con respecto a la gran cantidad de crímenes contra la población civil de los que todo indica que es responsable.



Actualmente, los observadores de la ONU no tienen acceso alguno a las zonas del este de Ucrania que siguen ocupadas por Rusia y que este país pretende haberse anexionado.



Türk dijo que teme por las consecuencias de los próximos meses de invierno para la población ucraniana vulnerable en todo el país, que vive "entre cortes de luz, sin electricidad ni calefacción durante días".



Al inicio del invierno en Europa, las temperaturas en Ucrania ya están por debajo de cero.

EFE