El actual presidente, Donald Trump, alega sin pruebas que hubo fraude y todo hace indicar que presentará una batalla legal. | Fuente: Twitter

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró este miércoles que el equipo del ganador de las elecciones estadounidenses, Joe Biden, ya "ha entendido" su negativa a reconocerle por el momento como presidente electo, hasta que no acaben todos los procedimientos legales.

"Ya creo yo que lo han entendido. Quienes no lo han entendido y están generando mucho ruido son nuestros adversarios aquí, y algunos diplomáticos improvisados sin principios", consideró el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador es uno de los pocos presidentes del mundo que todavía no ha reconocido a Biden como vencedor en los comicios de Estados Unidos, ya que, como repitió este miércoles, debe ser "respetuoso de los procesos internos de las elecciones de otros pueblos".

"Nosotros no podemos hacer un reconocimiento de ningún tipo a un Gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido", afirmó.

Joe Biden y Kamala Harris se convirtieron en la mañana del pasado sábado en presidente y vicepresidenta electos de Estados Unidos, tras cuatro días de escrutinio agónico después de las elecciones del martes, que hacían presagiar que el cómputo podría eternizarse en varios estados clave.

Sin embargo, poco antes de las 11.30 hora local de la costa este (16.30 GMT) las principales cadenas de televisión emitían sus proyecciones que daban como ganador al candidato demócrata, después de que ampliara su ventaja en Pensilvania en más de 30.000 votos sobre Donald Trump, y superara la cifra mágica de 270 votos electorales necesarios para el triunfo.

Sin embargo, el actual presidente, Donald Trump, alega sin pruebas que hubo fraude y todo hace indicar que presentará una batalla legal.

Ante esa situación, López Obrador se negó de nuevo a reconocer a Biden como presidente electo hasta que no "acaben sus procesos" amparado en que el artículo 89 de la Constitución mexicana recoge "la no intervención y la autodeterminación de los pueblos". El mandatario mexicano dijo sobre las críticas que ha recibido a su postura que "hay confusión o no se quieren entender las cosas".

También reveló que ordenó al canciller, Marcelo Ebrard, mandar un memorando a todas las embajadas y consulados anexando el artículo 89 de la Constitución y el "texto básico de la Doctrina Estrada", que recoge el ideal de política exterior del país.

"O sea, como dicen los abogados cuando se enojan, que les leyera la Constitución", indicó, antes de recalcar que no está "ni a favor ni en contra de nadie". López Obrador descartó que su proceder pueda comportar represalias, ya que se está "apegando" a la política de principios y a la legalidad mexicanas.

(Información de Efe)

NUESTROS PODCAST

¿Qué ejemplos podemos sacar de Estados Unidos para las elecciones en Perú en medio de la Covid19? - Espacio Vital

Estados Unidos desarrolló sus elecciones en medio de la pandemia por la Covid19. Y a fin de evitar una cadena de contagios, estableció criterios de protección para los votantes. El Dr. Elmer Huerta destacó que los puestos de votación estaban al aire libre, así como la ejecución del distanciamiento social y el uso de alcohol en gel. El consejero médico de RPP dio cuenta del protocolo que publicó la ONPE para los comicios del próximo año.