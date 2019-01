Este es el anuncio del evento en la página web de Flat Earth | Fuente: fe2018.com

La Conferencia Internacional de Flat Earth (FEIC, en sus siglas en inglés) han organizado un viaje a bordo de un crucero para llegar hasta los confines de la Tierra. Los terraplanistas defienden que la Tierra no es redonda y sostienen que el planeta termina en un muro de hielo. Es ahí donde pretenden llegar con el crucero.

Según la organización, este evento será "la aventura más grande, más audaz y mejor hasta la fecha". Henk Keijer, excapitán de cruceros, a The Guardian que todas las cartas náuticas y los sistemas de navegación han sido diseñados bajo la premisa de que la Tierra es redonda.

"Los barcos navegan basándose en el principio de que la Tierra es redonda. Las cartas náuticas se diseñan con eso en mente: que la Tierra es redonda", recuerda el excapitán. Otra prueba de que la Tierra es redonda es la existencia del GPS, que utiliza un sistema basado en 24 satélites que orbitan la Tierra.

"Si hubiera sido plana, tres satélites habrían sido suficiente para proporcionar los datos", defiende.

Flatpedia, página donde se difunde las teorías de los terraplanistas, señala que “nadie ha logrado ir mucho más allá del muro de hielo y ha regresado para contarlo. Lo que sabemos es que rodea la Tierra, sirve para contener a los océanos y ayuda a protegernos de lo que pueda haber más allá”.

FEIC no ha informado del coste para participar de este crucero o de los precios de los camarotes. Sin embargo, en la difusión del evento garantizan que los viajeros podrán disfrutar de restaurantes y piscinas de olas para poder hacer surf.

Keijer señala que será difícil encontrar una tripulación acorde con la posición de los terraplanistas. "He navegado dos millones de millas, más o menos y no me he encontrado con un capitán de barco que creyera que la Tierra es plana", asegura.

El País advierte que en foros terraplanistas han colgado fotos que “demuestran la existencia de dicho muro”. Sin embargo, se trata de grandes láminas del hielo ártico que se han desprendido por el calentamiento global.