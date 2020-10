Evo Morales y Nicolás Maduro | Fuente: EFE

El Gobierno interino de Bolivia no invitará a Evo Morales ni a Nicolás Maduro, a cargo del régimen en Venezuela, a la posesión del nuevo mandatario del país, Luis Arce.



Morales no será invitado por considerarlo "hostil" y Maduro porque el Ejecutivo transitorio reconoce como presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó, argumentó este jueves la ministra interina de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric.



La canciller interina detalló en un comunicado que el expresidente boliviano Evo Morales es considerado por el Gobierno transitorio como alguien "hostil al proceso democrático boliviano y su presencia en el país generará tensión social y política".



Nicolás Maduro no es reconocido por el Ejecutivo interino de Jeanine Áñez como presidente de Venezuela, pues reconoce a Juan Guaidó como el "gobierno legítimo" de ese país, subrayó Karen Longaric.



El comunicado recordó que el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, es el anfitrión de los actos de transmisión de mando, previstos para el próximo 8 de noviembre en La Paz, sede del Gobierno y del Parlamento de Bolivia.



Arce manifestó su deseo de invitar a Evo Morales y Nicolás Maduro la ceremonia, según Longaric, pero "Cancillería no extenderá dichas invitaciones".



El papel de la Cancillería en los actos de transmisión de mando "es protocolar" y trabaja conjuntamente con una comisión del presidente electo para enviar invitaciones a jefes de Estado y de Gobierno de otros países, señaló en la nota.



El acto está previsto en la Asamblea Legislativa o Parlamento de Bolivia, donde habitualmente es investido el presidente del país antes de dirigirse al vecino Palacio de Gobierno en el centro de La Paz.



Arce fue proclamado vencedor de las elecciones generales del pasado 18 de octubre en Bolivia con una amplia mayoría del 55,1 % de los votos, al frente del Movimiento Al Socialismo (MAS).



El Gobierno transitorio de Áñez mantiene un enfrentamiento con Morales, al que acusa de intentar convulsionar al país desde Argentina, donde se encuentra el exmandatario, quien ha manifestado su intención de volver a Bolivia próximamente, aunque tiene varios procesos judiciales en su contra, algunos a instancias del Ejecutivo interino.



(Con información de EFE)

