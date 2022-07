El fundador de WikiLeaks, Julian Assange. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: JUSTIN TALLIS

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reveló este lunes que dejó una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para pedir la exoneración del periodista australiano Julian Assange, a quien las autoridades estadounidenses buscan juzgar por las revelaciones de su portal WikiLeaks.

“Le dejé una carta al presidente sobre Julian Assange, explicándole de que no cometió ningún delito grave, Assange, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano, y ejerció su libertad y que detenerlo, pues, iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión”, señaló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Dijo que en la misiva, que dejó al presidente estadounidense durante la reunión bilateral que sostuvieron el martes de la semana pasada en Washington, explicó que México ha ofrecido protección y asilo al periodista australiano.

Sin embargo, apuntó, hasta ahora no ha recibido respuesta a la carta y señaló que debe ser respetuoso.

“Tengo que esperar a que lo analice y se den los tiempos”, enfatizó.

López Obrador ha reiterado en diversas ocasiones su apoyo a Julian Assange.

Incluso, en enero pasado, su Gobierno dio a conocer el contenido de una carta enviada en 2020 al entonces presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) para interceder por el comunicador australiano.

Mientras que en enero de 2021, López Obrador ofreció asilo político al fundador de WikiLeaks.

Julian Assange continúa en prisión

A principios del presente mes, Assange entregó al Tribunal Superior de Londres una solicitud para recurrir su extradición a Estados Unidos, que lo requiere para juzgarlo por delitos de espionaje.

El activista, de 51 años, continúa en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres, mientras se resuelve su apelación contra su entrega a EE.UU.

Las autoridades estadounidenses acusan al australiano de una veintena de delitos por las informaciones y documentos que filtró en WikiLeaks, en los que expuso los abusos cometidos por las tropas estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán.

Entre 2012 y 2019, Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, hasta que en abril de ese año lo arrestaron por una orden de extradición de Estados Unidos, después de que el Gobierno de ese país latinoamericano le retirara la condición de asilo político.

EFE