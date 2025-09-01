Tragedia en Sudán: más de mil muertos tras deslizamiento de tierra sobre una aldea, según el Ejército de Liberación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un deslizamiento de tierra ocurrido ayer, 31 de agosto, arrasó una aldea en la zona de las montañas Marra, en el oeste de Sudán, causando la muerte de al menos 1000 personas, según informó el Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán, de acuerdo a un reporte de la agencia de noticias Reuters.

El grupo, liderado por Abdelwahid Mohamed Nour, señaló que el desastre dejó un único sobreviviente y que el pueblo “ha quedado ahora completamente arrasado”.

Las fuertes lluvias que azotaron la región durante días habrían sido el desencadenante de la tragedia.

La aldea afectada, ubicada en la región de Darfur, era un refugio para personas que huían de la guerra civil que desde hace dos años enfrenta al ejército sudanés con las Fuerzas Paramilitares de Apoyo Rápido (RSF) en el estado de Darfur del Norte.

Los residentes, desplazados por el conflicto, buscaban seguridad en las montañas Marra, pero enfrentaban condiciones extremas con escasez de alimentos y medicamentos.

El conflicto ha devastado Sudán, dejando a más de la mitad de la población en niveles críticos de hambre y forzando a millones a abandonar sus hogares.

La capital de Darfur del Norte, Al-Fashir, permanece bajo ataque, lo que agrava la situación humanitaria en la región.

El Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán, que controla la zona afectada, hizo un llamado urgente a las Naciones Unidas y a las agencias de ayuda internacionales para colaborar en la recuperación de los cuerpos de las víctimas, entre los que se encuentran hombres, mujeres y niños.