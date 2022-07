El Mercosur rechaza la petición del presidente Volodimir Zelenski de intervenir en su cumbre

Ucrania: Mercosur rechaza participación de Zelenski en la cumbre y logran acuerdo comercial con Singapur | Fuente: AFP | Fotógrafo: PRESIDENCIA DE UCRANIA

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay negaron al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, la oportunidad de hacer una intervención durante la LX Cumbre de Presidentes del Mercosur el jueves, anunció un portavoz de la presidencia pro tempore paraguaya.

"No hubo consenso. Se le comunicó al embajador de Ucrania en Argentina concurrente en Paraguay. El propio canciller hizo la comunicación", informó este miércoles en rueda de prensa Raúl Cano, viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, país anfitrión del encuentro de presidentes.

Cano aclaró que todas las decisiones del bloque se toman por consenso pero se excusó de identificar al país o los países que se opusieron a la intervención de Zelenski.

"Quiénes a favor y quiénes en contra, no sé cuál Estado no estuvo de acuerdo. Tampoco podemos divulgar el Estado que no dio su anuencia", señaló.

El presidente de Ucrania se comunicó la semana pasada con el jefe de Estado de Paraguay, Mario Abdo, en su calidad de presidente pro tempore del bloque regional, para solicitarle un espacio de participación virtual dentro de la cumbre de Asunción.

En su comunicación con Abdo, el presidente Zelenski agradeció la ayuda de Paraguay desde el inicio del conflicto armado con Rusia en febrero.

Mercosur logra acuerdo comercial con Singapur

Por otro lado, los países de Mercosur concluyeron un tratado comercial con Singapur y acordaron reducir en 10% su arancel externo común, en la reunión de ministros del Mercado Común del bloque, en la que Argentina y Uruguay confrontaron puntos de vista.

La reunión precedió a una cumbre presidencial que se celebrará el jueves en Asunción, la primera presencial desde la pandemia de covid-19.

Confirmaron su asistencia los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Uruguay, Alberto Lacalle Pou, junto con el anfitrión Mario Abdo Benítez. La participación del brasileño Jair Bolsonaro seguía en duda la víspera del encuentro.

- Hacia Singapur -

El Tratado de Libre Comercio alcanzado con Singapur puede significar nuevas exportaciones del bloque por 500 millones de dólares anuales, según el viceministro de Economía paraguayo, Iván Haas.

Mercosur, que agrupa desde 1991 a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros plenos, representa un mercado de unos 300 millones de personas, frente a Singapur, con 6 millones de habitantes.

"Hemos concluido las negociaciones para un acuerdo de última generación con Singapur que ampliará el horizonte comercial con el sudeste asiático", dijo el ministro paraguayo de Exteriores, Julio Arriola, en un mensaje ante sus homólogos del bloque.



El convenio "trasciende lo comercial e incluye otras disciplinas como los servicios, inversiones, compras públicas, comercio y desarrollo, además de capítulos de solución de controversias", apuntó.

El ministro de Comercio e Industria de Singapur, Gan Kim Yong, mandó un mensaje a la reunión en el cual celebró la conclusión del acuerdo y destacó que los intercambios con el Mercosur constituyen la mitad de todo su comercio con América Latina.

En 2021, las exportaciones del bloque hacia ese país alcanzaron 5 929 millones de dólares, mientras que las importaciones totalizaron 1 252 millones, según datos del Mercosur.

