Una caravana migrante parte del sur de México para presionar en vísperas de las elecciones

Una caravana con cientos de migrantes cubanos, centroamericanos y venezolanos partió este viernes de la frontera sur de México para presionar en vísperas de las elecciones del domingo.



Los migrantes, incluyendo mujeres con niños y hombres con maletas y agua, salieron de Tapachula, la mayor ciudad en el límite con Centroamérica, para avanzar de forma apresurada por la carretera federal 200 antes de los comicios.



El hondureño Cristian Sierra contó a EFE que van sin activistas o guías acompañantes, a diferencia de otras caravanas que parten de forma organizada.



“Se tomó la decisión de salir por muchos motivos, porque los permisos se están retrasando y, la verdad, ya hay muchas personas en el mismo sitio y no es conveniente, tomamos la decisión de salir porque es la única esperanza que tenemos", manifestó.



Caravana de migrantes parten del sur de México para presionar en vísperas de las elecciones | Fuente: EFE

"Caminar es la única vía"

Los extranjeros expresaron su preocupación por las posibles detenciones de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de policías estatales, aunque afirmaron que van de manera pacífica y ordenada.



Orlando, de Cuba, aseveró que estuvo un año en Tapachula para gestionar un trámite en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero prefirió salir con sus compatriotas con un carrito con sus pertenencias.



Denunció que las autoridades perdieron sus documentos y solo le notificaron de la ausencia de sus papeles con un correo electrónico.



“Imagínate que llevo un año, nada, ni negado, se desaparecieron mis papeles y me avisaron por un correo, cuando fui y me preocupé me dijeron: 'tus papeles están vencidos'. Y ahí quedó, yo nunca me he movido de Tapachula", expuso a EFE.



"Ahora caminar es la única vía, mano, no te dejan coger un auto, nada", agregó.



Migrantes caminan en caravana este viernes en el municipio de Tapachula en Chiapas (México) | Fuente: EFE

Intensifican operativos

Las autoridades mexicanas intensifican sus operativos de seguridad en las carreteras y en la frontera sur antes de las elecciones del domingo, que serán las más grandes en la historia del país porque más de 98 millones de votantes están llamados a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la presidencia y el Congreso.



El Gobierno de México elevó en casi un 200 % anual su detección de migrantes irregulares en el primer trimestre de 2024, cuando interceptó a más de 360.000.



En la campaña, los candidatos presidenciales de oposición, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, acusaron al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de "doblarse" ante las peticiones migratorias del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021).



Mientras que la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, prometió continuidad en la política migratoria, aunque reconoció que el INM y la Comar deben reformarse y ofreció un proyecto de industrialización en la frontera sur de México que incluya oportunidades de empleo para convertir a Tapachula "en la capital de Centroamérica".

(Con información de EFE)