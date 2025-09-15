Últimas Noticias
Nicolás Maduro dice que Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa ante "agresión" de EE.UU.

Maduro dice que Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa ante
Maduro dice que Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa ante "agresión" de EEUU | Fuente: EFE | Fotógrafo: Ronald Pena R
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló recientemente que su país ejerce el legítimo derecho a la defensa ante lo que considera una "agresión" de parte de Estados Unidos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que el país petrolero ejerce el legítimo derecho a la defensa ante lo que calificó como una "agresión" de Estados Unidos, que mantiene desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear cerca de aguas territoriales venezolanas bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa y lo ejercemos plenamente, no es una tensión, es una agresión en toda la línea, una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar", dijo el mandatario en una rueda de prensa en Caracas. EFE

Noticia en desarrollo...

Venezuela Nicolás Maduro Estados Unidos

