Nicolás Maduro | Fuente: EFE

Nicolás Maduro, respaldó este miércoles a su par boliviano, Evo Morales, a quien saludó como "presidente reelegido", pese a que todavía no es oficial su reelección, y denunció que las protestas contra su homólogo responden a una "conspiración de la derecha".



"Quiero expresar toda la solidaridad (...) con el pueblo de Bolivia y con el presidente reelecto, legítimo, constitucional, Evo Morales", dijo Maduro desde el palacio presidencial en Caracas, antes de partir a Azerbaiyán donde entregará la presidencia del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal).



Maduro aseguró que Morales "está obteniendo más del 10 %, casi 11 %" de diferencia sobre el opositor Carlos Mesa, aunque hasta ahora el recuento oficial de votos llega a casi el 97 por ciento, con un 46,49 por ciento a favor del presidente boliviano y un 37,01 para el expresidente Mesa.



"Está en marcha un golpe de Estado de la derecha con apoyo internacional. Ya la derecha había declarado durante dos meses que no iba a reconocer (...) es un golpe de Estado anunciado, cantado y puedo decir derrotado", sostuvo.



Aseguró que se trata de una "conspiración" de la oposición boliviana y la "derecha racista", a la que acusó de hacer llamamientos a la violencia y de amenazar a Morales, "uno de los grandes líderes morales y éticos de toda América". "El pueblo boliviano derrotará la violencia, el pueblo boliviano sabrá derrotar nuevamente este intento de sectores de la derecha que pretenden destruir la democracia boliviana, destruir al presidente Evo Morales y desconocer la realidad, la Constitución", prosiguió.



El líder chavista hizo un llamamiento al "mundo entero" para "alzar la voz del mundo contra el golpe de Estado, contra la violencia de la derecha" en Bolivia y "acompañar en este momento difícil al presidente reelecto".

"Evo es un hombre de gran prestigio en el mundo, es un pacifista (...) Evo merece ser defendido por la gente decente, por la gente democrática (...) y es víctima de una andanada de ataques sucesivos", agregó. Maduro adelantó que planteará este tema en la cumbre de líderes de los No Alineados que se celebrará los días 25 y 26 en Bakú.



La Organización de Estados Americanos (OEA) cree que la convocatoria de una segunda vuelta electoral en Bolivia es la "mejor opción", incluso en el caso de que Morales consiga suficiente margen (10 puntos porcentuales sobre su más cercano contendiente) para alcanzar la victoria en primera ronda.



Después de las elecciones, celebradas el domingo, el conteo preliminar del Tribunal Supremo Electoral, órgano electoral de Bolivia, abría la puerta a una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa, pero esa posibilidad perdió fuerza después de que se interrumpiera el cómputo de votos.

(Con información de EFE)