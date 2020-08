Nicolás Maduro responde a la denuncia en su contra que hizo Iván Duque. | Fuente: EFE

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este sábado que "no es mala idea" que su Gobierno compre misiles antiaéreos a Irán, un cercano aliado, Ello después de que su par colombiano, Iván Duque, alertara el jueves pasado sobre esta posible transacción.

"No es mala idea, Iván Duque, no lo habíamos pensado, de verdad. Cuando yo escuché a Iván Duque dije: 'Dios mío, y por qué no habíamos pensado eso, si Irán tiene tremenda tecnología'", dijo el mandatario venezolano durante una reunión virtual del Congreso Bolivariano de los Pueblos.

"(Vladimir) Padrino -dijo luego, dirigiéndose a su ministro de Defensa- qué buena idea, hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano, largo alcance, y si está en nuestras posibilidades, dadas las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar baterías misilísticas para reforzar las defensas", añadió.

Iván Duque dijo el jueves que tiene "información de organismos de inteligencia de carácter internacional" que advierten de las intenciones de Venezuela "de adquirir unos misiles de mediano y largo alcance a través de Irán".

#22Ago Este sábado Nicolás Maduro dio instrucciones al ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, para que analice la posibilidad de comprar misiles de corto, mediano y largo alcance a Irán. Video: Cortesía. #TVVNoticias pic.twitter.com/d3OTcQ5BQl — TVV Noticias (@TVVnoticias) August 22, 2020

El presidente colombiano agregó que la información que se tiene es que "todavía no han llegado (los misiles), pero que se han venido haciendo esas aproximaciones, particularmente con la instrucción de (Vladimir) Padrino".

Pero Nicolás Maduro respondió hoy que, si la operación llegara a concretarse, no sería ilegal porque Venezuela "no tiene prohibición de comprar" armamento.

"Si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala o un misil, y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, buena idea, Iván Duque, aprobado, lo voy a hacer, vamos a hacerlo, hay que estudiarlo", prosiguió el líder venezolano.

AVANZADO SISTEMA DE DEFENSA

Además, Maduro dijo que Venezuela dispone de un avanzado sistema de defensa ruso que se ha ido comprando en los últimos años.

"Para que te enteres, Iván Duque, 'Porky', ya que tú eres tan bruto, para que te enteres, nosotros tenemos los sistemas misilísticos de defensa tierra - tierra, tierra - aire, de defensa integral de la nación bien distribuidos en las ciudades y en el territorio, comprados a Rusia durante años, los más avanzados que hay en América Latina y el Caribe", apuntó.

Si embargo, no quedó claro si Venezuela realmente pretende adquirir baterías antiaéreas iraníes o si Maduro solo bromeaba como una forma de responder a la denuncia de Duque.

Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2 219 kilómetros, región en la que proliferan militantes guerrilleros, contrabandistas, narcotraficantes y tiene un alto flujo de migrantes.

(Con información de EFE)