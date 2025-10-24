Nicolás Maduro utiliza el inglés para pedir paz con EE.UU.: "No war, yes peace, forever"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó un mensaje de paz en el idioma inglés, en medio de las tensiones militares entre su país y Estados Unidos, así como el reporte de ejercicio militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico.

El líder chavista habló desde el canal oficial del Estado venezolano, en donde pidió que no haya una "locura a la guerra".

"No a la guerra, no war, no war, yes peace, yes peace, yes peace, forever, forever, peace forever. ¡No crazy war! No a la guerra loca. No crazy, no crazy war. Please, please, yes peace, peace, ¡peace forever!, ¡victory forever!. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Si se traduce al español tipo tarzán sería: No guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura a la guerra, sí paz, sí paz por siempre, victoria por siempre de paz", expresó.

"Maduro":

Porque en pleno discurso el dictador venezolano se acobardó frente a Donald Trump y le dedicó unas palabras en inglés. "No crazy war, please, please, please. No querer guerra". pic.twitter.com/50D8Q0aojD — Tendencias (@TTendenciaX) October 24, 2025

Críticas a YouTube

El mensaje fue ampliamente difundido en redes sociales y medios internacionales, en un discurso donde también criticó que canal de YouTube continúe "censurado" y llamó "imbéciles" a la "gente" de esta plataforma.

"Nuestro corazón, nuestra mente, les llega al pueblo sin necesidad de ustedes. Imbéciles les dije a la gente de YouTube, imbéciles se quedaron. Stupid, stupid, stupid, YouTube (estúpido YouTube)", manifestó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro aseguró que no le importa que su canal no se encuentre en YouTube y que, ante esto, se abren las puertas "con esfuerzo propio" porque, subrayó, no depende esta plataforma "para nada".

"Les llegará el fin a ustedes también. Porque el que se mete con Venezuela se seca. Se secarán, señores y señoras dueñas de YouTube del imperialismo", añadió Maduro en un acto de juramentación de la comisión promotora para la constituyente obrera.

La agencia EFE informó que el pasado mes de septiembre YouTube sacó su canal del aire, que contaba con más de 233.000 suscriptores.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reclamó este jueves que su canal de YouTube siga "censurado" y llamó "imbéciles" a la "gente" de esta plataforma: "Sigan con su censura, imbéciles". | Fuente: EFE

Tensión militar

Pocos después de las declaraciones de Maduro -ocurrido el último jueves- Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela.

Sin embargo, en declaraciones a la prensa, Trump negó que haya autorizado el envío de bombarderos B-1 de la Fuerza Aérea estadounidense cerca a Venezuela, aunque mantuvo su postura de acusar a Maduro como líder de una red de narcotráfico.

(Con información de CNN y EFE)