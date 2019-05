José Mujica dio estas declaraciones durante un acto por el 1 de mayo en Uruguay. | Fuente: EFE

Una polémica frase del ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, sobre la violencia en Venezuela y la represión del régimen de Nicolás Maduro contra los manifestantes, generó una serie de críticas.

“No hay que ponerse delante de las tanquetas. Es una barbaridad”, dijo Mujica luego de ser consultado por un periodista que le pidió su opinión sobre las imágenes que mostraron a una tanqueta militar arrollando a un grupo de manifestantes en Caracas. José Mujica dio estas declaraciones durante un acto por el 1 de mayo.

El último martes Mujica también se pronunció sobre las movilizaciones en Venezuela que busca la salida del dictador Nicolás Maduro. “Estamos acostumbrados a golpes de Estado en América Latina. Ha habido más que yuyos (pasto). Hay que decir como (Carlos) Gardel 'un año más, qué importa'. Va a pasar, el pasto va a seguir creciendo, las mujeres van a tener hijos, vendrán nuevas generaciones. Vivir es tener heridas, pero igual hay que aprender a vivir", dijo.

Sin embargo, afirmó que no posee la información suficiente sobre los detalles de lo que ocurre en el país caribeño, por lo que no puede "tocar de oído". "Yo no puedo compartir nada porque no sé nada. No puedo tocar de oído. Vengo en el auto, y en el auto sentí ahí unos chamuyos (rumores), no sé nada".

El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países tras proclamarse como tal en enero pasado, anunció el martes que "la familia militar de una vez dio el paso" para unirse a él y conseguir "el cese definitivo de la usurpación" que considera que Nicolás Maduro hace del Gobierno.

En dicho video, llamó a las calles a todos aquellos venezolanos que se han comprometido en las últimas semanas a manifestarse en las calles para exigir la salida de Maduro.