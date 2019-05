Marta Luisa y Verret, guía espiritual de famosos como la actriz Gwyneth Paltrow, anunciaron en las redes sociales su noviazgo entre promesas mutuas de amor eterno. | Fuente: Instagram: @princessmarthalouise

El polémico anuncio del noviazgo entre la princesa Marta Luisa de Noruega y el chamán estadounidense, Durek Verret, ha remecido los cimientos de la monarquía del país nórdico y ha generado una serie de reacciones a favor y en contra de esta relación.

Pese a los comentarios, la princesa y el chamán han hecho público su amor a través de las redes sociales y los amigos más cercanos de la pareja han revelado que ambos están completamente enamorados. Según la información recogida por El País, a través del Daily Mail, la pareja siente que se conocen desde hace muchos años, incluso el chamán les ha confesado que cree haber pertenecido a la realeza en su vida pasada.

"Durek cree que fue un rey en una vida pasada y que él y la princesa Marta fueron marido y mujer en múltiples vidas", aseguró uno de los amigos del chamán. "Enamorarse de una clienta fue lo último en lo que pensaba Shaman Durek. Pero su atracción mutua era inevitable. Los dos creen que se conocen desde hace muchas vidas y que en esta se supone que deben ayudar a sanar el mundo", aseguran otras amistades de la pareja.

Marta Luisa y Verret, guía espiritual de famosos como la actriz Gwyneth Paltrow, anunciaron el lunes en las redes sociales su noviazgo entre promesas mutuas de amor eterno. "Ha cambiado mi vida como lo ha hecho con tantos otros. Me ha hecho creer que existe el amor incondicional", escribió la princesa sobre su "alma gemela", quien le agradeció que lo acepte en la "multidimensionalidad" de su ser.



Verret, que aterrizó ayer en el aeropuerto de Oslo acompañado por dos sobrinas, expresó a medios locales su "emoción" por visitar por primera vez Noruega, país de origen de su madre, aunque no quiso revelar si conocerá por fin a los reyes. "Cuando la gente no entiende algo es normal que critique. La gente critica cuando tiene miedo y no entiende cosas sencillas. El miedo desaparece cuando se adquiere más conocimiento", dijo Verret sobre las reacciones negativas a su relación con la princesa.

La princesa Marta Luisa de Noruega y su novio el chamán estadounidense, Durek Verret iniciarán este domingo una gira de conferencias por cuatro ciudades de Noruega bajo el título de “La princesa y el Chamán”, en la que pagando entradas que oscilan entre los 60 y los 130 euros los asistentes disfrutarán de un viaje "a los misterios de la vida" y contactarán "con su fuerza interior".

Sobre este noviazgo, la Casa Real se ha limitado a resaltar en un comunicado que la princesa solo tiene compromisos oficiales con la institución "en un grado menor" desde que renunció al título de alteza en 2002, que no recibe asignación pública desde 2001 y que es ella "quien toma las decisiones sobre sus actividades empresariales".

