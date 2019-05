"No elijo a mi hombre para satisfacer a las normas": Princesa de Noruega anuncia su matrimonio con un chamán

La cuarta persona en la línea de sucesión al trono, se ha visto envuelta en polémicas con anterioridad con los medios noruegos. | Fuente: Instagram | Princesa Marta Luisa

La princesa Marta Luisa de Noruega causó polémica este último fin de semana tras anunciar su compromiso con Durek Verret, un guía espiritual estadounidense, a través de su cuenta de Instagram. La pareja se reunió en el país nórdico para iniciar una polémica gira de conferencias.



"Ha cambiado mi vida como lo ha hecho con tantos otros. Me ha hecho creer que existe el amor incondicional", escribió la princesa sobre su pareja. "A quienes sienten la necesidad de criticar: deténganse. No van a decidir por mí o juzgarme. No elijo a mi hombre para satisfacerlos a ustedes, a las normas o las cajas que han elegido en sus mentes para mí", agregó.

Verret expresó a medios locales su "emoción" por visitar por primera vez Noruega, país de origen de su madre, aunque no quiso revelar si conocerá por fin a los reyes."Cuando la gente no entiende algo es normal que critique. La gente critica cuando tiene miedo y no entiende cosas sencillas. El miedo desaparece cuando se adquiere más conocimiento", señaló a la prensa sobre las reacciones negativas.



Marta Luisa, tres años mayor que su futuro esposo, lo esperaba en el estacionamiento del aeropuerto, pero rechazó hacer declaraciones a la prensa. La noticia ha generado críticas en su país de origen, no tanto por su elección, sino por aprovechar su condición de princesa para promocionarse.

La princesa, divorciada en 2016 del escritor Ari Behn -con quien tiene tres hijas de 10, 14 y 16 años-, y el guía espiritual abrirán este domingo en Copenhague una gira que luego les llevará a cuatro ciudades noruegas. Para ingresar se pagarán entradas entre los 60 y los 130 euros en donde los asistentes disfrutarán de un viaje "a los misterios de la vida".



Espiritualismo y críticas

Verret sostiene, entre otras cosas, que puede hacer girar los núcleos de los átomos y rejuvenecer a la gente, además argumenta que la leucemia se produce por un "mal equilibrio" en la sangre.



Marta Luisa, cuarta en la línea de sucesión al trono, se ha visto envuelta en polémicas con anterioridad con los medios noruegos. La más sonada se produjo doce años atrás, cuando impulsó con una amiga una escuela para promover el "contacto" con los ángeles, a la vez que alardeaba de tener poderes sobrenaturales.



La Casa Real se ha limitado a resaltar en un comunicado que la princesa solo tiene compromisos oficiales con la institución "en un grado menor" desde que renunció al título de alteza en 2002, que no recibe asignación pública desde 2001 y que es ella "quien toma las decisiones sobre sus actividades empresariales".

EFE