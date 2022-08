El consejero médico de RPP Noticias aclaró que esta noticia no es para asustarse. "Este virus no causa muerte, ha causado problemas en los riñones de algunas personas, en el hígado de algunas personas, pero no tiene mortalidad alta", precisó. Asimismo, indicó que esta noticia es para hacer notar que el sistema de vigilancia tiene que estar activo en todo el mundo, "preparándose para cualquier otra futura pandemia".