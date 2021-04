La gente camina en el centro de Roma, Italia, en medio de la pandemia de la COVID-19. | Fuente: EFE

El contagio de nuevo coronavirus ha registrado la mayor caída desde febrero en Europa, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) resaltó este jueves que se mantiene en niveles altos y que persiste la "amenaza".



"Por primera vez en dos meses los nuevos casos cayeron de forma significativa la semana pasada. Sin embargo, las tasas de contagio por toda Europa permanecen muy altas", afirmó en una rueda de prensa virtual el director de OMS-Europa, Hans Kluge.



Aunque el número de pacientes hospitalizados y de muertes continúa bajando, el nuevo coronavirus todavía tiene el potencial de provocar "efectos devastadores", explicó.



El máximo responsable de la OMS en la región europea recordó que casi la mitad de todos los casos registrados en el continente desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 se detectaron en los cuatro primeros meses de este año.



La pandemia ha dejado hasta el momento 30,3 millones de casos y casi 679 000 muertes en el continente, según los últimos datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).



El 5,5 % de la población europea ha pasado la enfermedad y el 7 % ha completado el proceso de vacunación, según la OMS.

La gente camina en el centro de Roma, Italia, en medio de la pandemia de la COVID-19. | Fuente: EFE | Fotógrafo: FABIO FRUSTACI

Algo más de 215 millones de dosis han sido administradas y cerca del 16 % de la población ha recibido una, porcentaje que sube al 81 % en el caso de los trabajadores sanitarios (en 28 de los 53 países de la región).

Las vacunas, una herramienta más

"Allí donde la tasa de vacunación de grupos de riesgo elevado es alta se reducen los ingresos hospitalarios y las muertes. Las vacunas están salvando vidas, cambiarán el rumbo de esta pandemia y ayudarán a acabar con ella", afirmó Kluge.



El director de OMS-Europa resaltó no obstante que las vacunas son "una herramienta" más y que es necesario complementarlas con medidas de salud pública, entre las que citó la vigilancia de las nuevas variantes, el rastreo y las campañas de información.



Los esfuerzos deben centrarse en acelerar el despliegue de vacunas, tanto lo que se refiere a hacer que lleguen a más países como a aumentar el portafolio de las disponibles.



Kluge defendió la eficacia de la vacuna de AstraZeneca, cuyo uso considera seguro la Agencia Europea del Medicamento (EMA) pese a los casos anómalos de trombosis detectados, que han llevado a algunos países a reservarla para ciertos grupos de edad o incluso a suspenderla, como en Dinamarca y Noruega (temporalmente).



"Los beneficios superan a los riesgos por mucho. No dudaría un momento en ponérmela", afirmó.



La variante india y la tormenta perfecta

La OMS considera en su último informe, publicado ayer, la nueva variante india, que podría estar detrás del gran auge de la pandemia en el sur de Asia, "de interés" y no "de preocupación" (como es el caso de las británica, sudafricana y brasileña).



La variante incluye mutaciones "asociadas con un incremento de la transmisión" y con una menor capacidad de neutralizar el virus con algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales, consta en ese estudio.



Kluge incidió hoy en que esta variante está siendo investigada todavía y que puede haber otros factores involucrados, pero alertó de que algo similar podría ocurrir en otras partes.



"Se puede crear la tormenta perfecta en cualquier lugar donde la cobertura de vacunas sea baja y se relajen las medidas", dijo.



Más de diez países europeos han registrado ya casos de esa mutación dentro de sus fronteras y algunos han introducido restricciones de viajes con la India, mientras se discute sobre la eficacia de las vacunas contra esta y otras variantes.



"No tenemos ninguna evidencia de que las vacunas no sean efectivas contra esas mutaciones. Sabemos que las vacunas que hay son efectivas contra la mayoría de variantes y que evitan las hospitalizaciones y la mortalidad", afirmó Oleg Benes, experto de la OMS.



