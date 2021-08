La Organización Panamericana de la Salud, el brazo regional de la OMS, ha confirmado que la variante gama supera en presencia a la lambda. | Fuente: AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este miércoles que por el momento no existen razones para que la variante del coronavirus denominada "lambda", identificada inicialmente en Perú, pase a considerarse una variante de preocupación y aclaró que no ha mostrado ser especialmente transmisible.



La jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, María Von Kerkhove, dijo que la OMS está siguiendo esta variante y el resto de variantes identificadas en colaboración con una red internacional de expertos.



La OMS ha registrado hasta la fecha cuatro variantes de preocupación (alfa, beta, delta y gama) y cuatro de interés que está siguiendo, al igual que trece alertas.



La variante de interés lambda ha sido detectada en 40 países, pero no hay indicios de que pueda volverse dominante.



"Lo importante (de una variante) es ver cómo circula y si la transmisión se dispara. Lo que vemos en el caso de la variante lambda es que no parece despegar cuando se reporta en un país, incluso en Perú, donde se detectó por primera vez", explicó Von Kerkohve.

Variante gama supera en presencia a lambda

La Organización Panamericana de la Salud, el brazo regional de la OMS, ha confirmado que la variante gama (inicialmente detectada en Brasil) supera en presencia a la lambda.



Sobre sus mutaciones, la epidemióloga dijo que "hay muchas en la variante lambda" y reconoció que cada cambio en el virus es inquietante porque podría amenazar la capacidad de las vacunas para funcionar bien, aunque por ahora no se ha visto que esto haya ocurrido con ninguna de las variantes.



La responsable de inmunizaciones en la OMS, Kate O'Brien, aseguró que las vacunas que están autorizadas siguen mostrando eficacia para todas las variantes que se están siguiendo, en particular a la hora de evitar cuadros graves y hospitalizaciones.



(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": El doctor Ricardo Soto Rifo, PH.D, profesor adjunto del programa de virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, señaló que la variante Gama y Lambda (C37), son las dos que circulan en gran mayoría en Chile. Respecto al estudio, precisó que se hizo para saber cómo se iba a comportar los cuerpos neutralizantes generados por la vacuna Coronavac frente a las variantes Alfa, Gamma y Lambda y porque habían visto que la Lambda tenía un patrón de mutaciones diferentes a las otras variantes.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.