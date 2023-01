Un manifestante sostiene retratos de los iraníes Mohsen Shekari (L), Mohammad Mehdi Karami (C-L), Mohammad Hosseini (C-R) y Majid Reza Rahnavard (2nd-R), manifestantes que fueron ejecutados en Irán, durante una manifestación en Lyon contra el régimen iraní, | Fuente: AFP

Irán utiliza la pena de muerte contra los manifestantes para aterrorizar a la población iraní y acallar la protesta, lo que se asemeja a un "asesinato de Estado", afirmó el martes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

"El uso de procedimientos penales como arma para castigar a quienes ejercen sus derechos básicos, como quienes participan u organizan protestas, roza el asesinato de Estado", dijo Türk en un comunicado.

Las ejecuciones son "privaciones arbitrarias de la vida", declaró en una rueda de prensa en Ginebra Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, que se opone por principio a la pena de muerte.

Teherán ya ha ejecutado a cuatro personas por participar en las protestas que sacuden el país desde hace cuatro meses tras la muerte de una joven acusada de llevar el velo indebidamente, detenida por la llamada policía de moral.

Otras dos ejecuciones son inminentes y al menos otras 17 personas han sido condenadas en Irán, según informó la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en un comunicado.

"El gobierno de Irán serviría mejor a sus propios intereses y a los de su pueblo escuchando sus quejas y emprendiendo las reformas legales y políticas necesarias para garantizar el respeto a la diversidad de opiniones, los derechos a la libertad de expresión y reunión, y el pleno respeto y protección de los derechos de la mujer en todas las esferas de la vida", declaró Türk.

El jefe de la ACNUDH, Mohamad Al Nsour, manifestó su voluntad de ir a Teherán y reunirse con las autoridades de Irán, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei..Foto: Una foto distribuida por la oficina del líder supremo iraní muestra al ayatolá Ali Khamenei hablando durante una reunión en Teherán, Irán. | Fuente: EFE

"Reitero una vez más mi llamamiento al gobierno iraní para que respete la vida y la voz de su pueblo, imponga una moratoria inmediata sobre la pena de muerte y detenga todas las ejecuciones", añadió Türk.

"Irán debe tomar medidas sinceras para emprender las reformas exigidas y reclamadas por su propio pueblo para el respeto y la protección de sus derechos humanos", subrayó.

Reunión con el ayatolá Ali Jamenei

Mohamad Al Nsour, jefe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para Oriente Medio y el norte de África, declaró que Türk se reuniría en breve con funcionarios iraníes en Ginebra.

Türk manifestó su voluntad de ir a Teherán y reunirse con las autoridades de Irán, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

Sin embargo, dijo que aún no había una fecha acordada ni se habían debatido los términos de referencia de la visita.

La organización Iran Human Rights, con sede en Oslo, afirmó el lunes que al menos 109 manifestantes detenidos fueron condenados a muerte o se enfrentan a cargos que pueden acarrear la pena capital.

(Con información de AFP)

