La guerra en Ucrania agravará la realidad de los refugiados en África | Fuente: AFP or licensors

La situación de los refugiados y desplazados internos en África oriental se verá agravada por el aumento del precios de los alimentos, causado por la guerra en Ucrania, advirtió hoy la ONU.



"El conflicto en Ucrania provocará una ola de hambre colateral al agravar aún más los problemas existentes, tales como los precios récord de los alimentos", declararon en un comunicado conjunto el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).



El PMA y ACNUR advirtieron de que millones de familias que se encuentran desplazadas en el este de África "se verán sumidas en el hambre a medida que las raciones de alimentos disminuyan debido a que los recursos humanitarios están al límite".



El aumento del coste de los alimentos y del combustible se une a los problemas preexistentes, como los conflictos, la crisis climática y la pandemia de COVID-19, en un momento en que más del 70 % de los refugiados que necesitan asistencia no reciben una ración completa debido la escasez de fondos.



"Los refugiados y los desplazados internos están en el centro de los recortes en las raciones de alimentos, lo que agrava una situación desesperada para millones de personas desarraigadas de sus hogares y que a menudo dependen de la ayuda para sobrevivir", declaró Clementine Nkweta-Salami, directora de la Oficina Regional del ACNUR para el Este, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.



Además, las inundaciones y las sequías son cada vez más frecuentes e intensas a nivel mundial y están afectando gravemente a países como Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán del Sur y Sudán, empeorando la inseguridad alimentaria.



"La desafortunada realidad es que África oriental se enfrenta a un año de necesidades humanitarias sin precedentes", dijo Michael Dunford, director regional del PMA para África oriental.



"El aumento de las necesidades aquí es un reflejo de lo que vemos que ocurre en todo el planeta, e imploramos al mundo que no dé la espalda a esta región y, en particular, a las comunidades de refugiados extremadamente vulnerables que tienen un acceso limitado a los medios de subsistencia y dependen del PMA para sobrevivir", agregó.



En la última década, el número de refugiados en África oriental casi se ha triplicado, pasando de 1,82 millones en 2012 a casi 5 millones en la actualidad, incluyendo 300 000 nuevos refugiados solo en 2021, según cifras de la ONU.



No obstante, ACNUR y el PMA advirtieron de que el crecimiento del número de refugiados no ha ido acompañado de un aumento de los recursos.

EFE