Una petición contra el uso del pase covid en Países Bajos en la hostelería y el sector cultural, entre otros, ha alcanzado este lunes más de 550 000 firmas, entre ellas de sanitarios, epidemiólogos y la exsecretaria de Estado Mona Keijzer, despedida por el anterior gobierno por sus posición contra este sistema.



El manifiesto exige al Gobierno y al Parlamento la “abolición inmediata” del pase covid “en todas sus manifestaciones” porque consideran que “el daño que causa es desproporcionado con respecto a cualquier beneficio para la salud pública”, sobre todo por la velocidad a la que muta el SARS-CoV-2 y la “eficacia limitada” de las vacunas en evitar el contagio.



El virus “parece” que de momento seguirá circulando como “endémico” en Países Bajos y las vacunas “no brindan protección a largo plazo contra el contagio y la transmisión del virus”, dice, por lo que el pase covid no reduce su propagación y representa una “vulneración de los derechos fundamentales que no es necesaria y mucho menos proporcional”.



“Queremos una sociedad unida en la que la participación no dependa de un pase sanitario (…) La vacunación protege -al menos temporalmente- contra el curso grave de una infección por COVID-19. Sin embargo, limitar la libertad de los ciudadanos no vacunados para prevenir contagios entre ellos apenas afectará a la carga sanitaria”, añaden.



Entre el impacto negativo que provoca el pase covid en la sociedad, el manifiesto señala la exclusión y el aislamiento de los no vacunados; su efecto en la creciente polarización y división social; y la obligación de los ciudadanos a vacunarse por “circunstancias sociales o económicas”, lo que “es fundamentalmente contrario a la integridad del cuerpo”.



La petición fue iniciada por Keijzer, exdiputada y exsecretaria de Estado de Asuntos Económicos en el anterior gabinete de Mark Rutte (2017-2021), quien la despidió el pasado septiembre por criticar en una entrevista el uso del pase covid.



Junto a ella, también iniciaron este manifiesto el teórico de la probabilidad y filósofo Ronald Meester, así como Jonah Walk, médico y doctor en inmunología y desarrollo de vacunas.



Entre los firmantes de la petición hay organismos como la Plataforma de Protección de Derechos Civiles, varios exdiputados, profesores universitarios, epidemiólogos, psicólogos y psiquiatras, abogados, profesores, enfermeras, médicos de cabecera, de UCI, especialistas, y geriatrías, entre otros.



Una investigación publicada a mediados de enero por la universidad TU Delft concluyó que la introducción de pase covid apenas inhibe el número de contagios y su uso con un sistema 2G (solo vacunados o recuperados) podría, en el escenario más favorable, conducir a una reducción de menos del 10% de casos, por la rápida propagación del virus.



El sistema 3G, que también permite el acceso a no vacunados si dan negativo en un test, podría disminuir en un 5% los contagios, pero ninguno de los dos sistemas es suficiente para reducir los contagios por debajo del 1%, según la investigación.



El Gobierno neerlandés defiende por ahora el uso del pase covid, aunque está estudiando los resultados de la investigación de TU Delft. No está claro si el manifiesto influirá en el debate oficial.

