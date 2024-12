El papa Francisco se reunió con periodistas que afirman ser acosados por miembros del Sodalicio peruano

El Sumo Pontífice tuvo la reunión en el Vaticano con Pedro Salinas, Paola Ugaz y la estadounidense Elise Ann Allen.

El papa Francisco recibió este lunes a los periodistas peruanos Pedro Salinas, Paola Ugaz y la estadounidense Elise Ann Allen, quienes denunciaron el hostigamiento por parte de miembros del grupo apostólico Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) debido a sus investigaciones sobre sus abusos y les ha transmitido su apoyo, según han explicado ellos tras la reunión en El Vaticano.

"Queríamos venir para contar al papa lo que nos está pasando por investigar a una organización católica", explica a EFE Ugaz, que ha colaborado con Salinas en el libro 'Mitad monjes, mitad soldados: todo lo que el Sodalicio no quiere que sepas'.



En este libro, los periodistas indagan sobre esta organización católica fundada en Perú en 1971 recogiendo los testimonios de víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales cometidos presuntamente por algunos de sus integrantes.

El tema ha acabado siendo investigado por el Vaticano y en julio de 2023 el papa Francisco envió a Lima dos investigadores especiales, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español Jordi Bertomeu, ambos expertos en delitos de abusos.



La Santa Sede expulsó al fundador, Luis Fernando Figari, en agosto pasado debido a las investigaciones que le señalan como culpable de abusos, y desde entonces se ha retirado a 15 miembros de la organización por abusos sexuales, algunos contra menores.



Sin embargo, los periodistas que indagan en estos supuestos delitos denuncian el hostigamiento por personas próximas al Sodalicio y se lo han hecho saber al Sumo Pontífice.

Caso Sodalicio

Ugaz ha explicado que los círculos próximos al Sodalicio, "muy poderosos y muy bien metidos", han inventado demandas y procesos contra ellos, así como lanzado campañas de desprestigio en su contra en redes sociales o revelado sus direcciones.

Asimismo, ha afirmado que además de los casos de abuso y acoso, esta organización ha creado "una suerte de isla tributaria", usando el Concordato entre Perú y el Vaticano, para "no pagar impuestos" y "llevar dinero fuera del país", primero a Panamá y después a Denver.

"El papa nos ha pedido que públicamente digamos que él apoya las misiones (de investigación) y que todo continúa sobre el cierre del Sodalicio", afirmó Ugaz.

Y agregó: "Nos dijo que no dejemos de contar nuestra historia, que se viene pronto la supresión de esta organización, y que va a seguir apoyando a los investigadores para que se cierre y se cierre bien".



La periodista aseguró haberse sentido reconfortada tras la audiencia con el papa: "Yo estoy feliz por la reunión (...) y me siento muy reconfortada, lo cual no siento desgraciadamente en mi país".



Por su parte, Pedro Salinas consideró que el mensaje del papa ha sido "bastante" claro: "Ha dicho que va a apoyar la misión Scicluna-Bertomeu, que no los apoya a ellos. Debemos leer eso como que no apoya al Sodalicio, que está intentando cambiar el control de la narrativa", interpretó.