La Meca | Fuente: AFP

Un reportaje televisivo protagonizado por un periodista judío israelí y filmado en La Meca, la ciudad más sagrada para los musulmanes y totalmente prohibida para los que no siguen esa religión, causó indignación esta semana, llevando a un ministro de Israel a calificarlo de “estúpido” y “perjudicial” para la estrategia política de Israel de acercarse a Arabia Saudí.



“La Meca es la ciudad más sagrada del Islam y está rodeada de sofisticadas cámaras para evitar que entren los no musulmanes. Gil Tamari fue el primer reportero israelí que logró entrar y salir en un viaje por la ciudad”, indicó en Twitter el Canal 13, al anunciar el reportaje en su “edición especial” del lunes por la noche.



En las imágenes del reportaje, aparece Tamari portando una gorra color vino para disimular su rostro. Se lo ve subiendo al Monte de la Misericordia junto a fieles musulmanes que vestían sus tradicionales túnicas blancas, en el marco de la celebración del Hach, una peregrinación sagrada a La Meca realizada cada año por millones de peregrinos.



"Fue una estupidez hacer eso y enorgullecerse de ello", dijo el ministro de Cooperación Regional de Israel, el musulmán Esawi Freij, a la cadena pública Kan.



"Fue irresponsable y perjudicial transmitir este reportaje sólo por cuestiones de audiencia", añadió en declaraciones que fueron ampliamente difundidas por la prensa local.



Según el ministro, el reportaje de Tamari menoscaba los esfuerzos de Israel, impulsados por Estados Unidos, de acercarse a Arabia Saudí para lograr un acuerdo similar a los “Acuerdos de Abraham” que Israel concretó en 2020 con Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos.



Riad no tiene relaciones diplomáticas con Israel, y condiciona cualquier acercamiento a la resolución de los objetivos para la creación de un Estado palestino.



Hasta el momento, ningún pronunciamiento oficial fue realizado por parte de las autoridades saudíes.

DISCULPAS

Acompañado por una persona que parece ser un guía local y cuyo rostro está desenfocado para evitar su identificación, Tamari baja la voz en su reportaje mientras habla a la cámara en hebreo, y en ocasiones, cambia al inglés.



El Canal 13 incluso realizó un programa para mostrar el “detrás de cámaras” de la vista a la ciudad donde, según la fe musulmana, nació Mahoma.



“Esta visita a La Meca no pretendía ofender a los musulmanes”, se justificó Tamari en Twitter, tras levantar una ola de indignación en la red social.



“Si alguien se siente ofendido por este vídeo, me disculpo profundamente. El propósito de todo este esfuerzo era mostrar la importancia de La Meca y la belleza de la religión, y con ello fomentar una mayor tolerancia e inclusión religiosa”, añadió, al estimar que reportajes como el suyo forman parte del “gran periodismo”.



Sin embargo, numerosos internautas no comparten su opinión.



“No sólo insultaste a los saudíes, sino a los musulmanes de todo el mundo (…) Has saboteado el interés nacional israelí. Eres un tonto por pretender tener integridad periodística”, escribió en Twitter Lenny Ben-David, un consultor en Relaciones Públicas israelí.



Según la prensa, Tamari se encontraba en Yeda cubriendo la reciente visita del presidente estadounidense, Joe Biden, quien en el marco de su reciente gira por Oriente Medio viajó a Arabia Saudí para, entre otras cosas, tratar de suavizar las relaciones de ese país con Israel.

EFE