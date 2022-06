Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se disputarán la segunda vuelta el próximo 19 de junio. | Fuente: afp

A falta de dos semanas para que se realice la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el izquierdista Gustavo Petro y el populista independiente Rodolfo Hernández, elegidos para el balotaje, redoblan esfuerzos para seducir al electorado, con actos privados y de corte íntimo y sin baños de masas.



Petro, candidato de izquierdas del Pacto Histórico, fue el más votado en la primera vuelta con 8.527.768 papeletas, equivalentes al 40,32 %, y tendrá que definir la Presidencia con el populista Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que recibió 5.953.209 votos (28,15 %).

JUGANDO FÚTBOL

El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, cuya campaña anunció cambio de estrategia tras conocer a su rival, que no realiza actos públicos y tiene su mayor fama en las redes sociales, estuvo en un partido de fútbol en el populoso sector de Engativá, en la capital del país. Allí acompañó a los voluntarios de la campaña que organizaron esa actividad deportiva, jugó unos minutos y pateó un penalti.



En el camino de interactuar con diferentes comunidades, Petro pasó la noche del viernes en la vivienda de un pescador de Honda (Tolima, centro), en donde los ribereños dependen para su sustento de la pesca del río Magdalena, el más importante del país.



La madrugada del sábado acompañó al pescador a faenar y escuchó las reflexiones del lugareño sobre lo difícil que es para una familia sobrevivir de esta actividad porque el río ya no tiene tantos peces como antes.



Ese mismo día el candidato del Pacto Histórico visitó a otra familia, esta vez en la población de Santa Elena (Antioquia), reconocida por ser la cuna de las llamadas silletas de flores, una tradición de esa zona del país.



Allí reiteró sus postulados acerca de la importancia que tiene para el país mejorar las condiciones para que el campesino tenga tierra productiva, asistencia técnica y créditos que le permitan producir más y mejor.



En el predio de la familia Londoño, que ha ganado premios por fabricar las silletas (enormes arreglos florales construidos sobre una armazón de madera), Petro sacó provecho de que allí hay sembradas especies ornamentales en zapatos Crocs.



"Me encontré una cosa aquí, que son los Crocs. Todos son de pie derecho, solo derechos, pero yo creo que este es el mejor uso que se les puede dar a los Crocs", dijo en alusión a Álvaro Uribe, fundador del derechista Centro Democrático, quien utiliza este calzado y domina políticamente esa zona del país.



Mientras tanto, Rodolfo Hernández, que ayer asistió a un partido de fútbol en Medellín (noroeste), dedicó parte de este domingo a grabar piezas para las redes sociales y en la tarde tenía previsto, a través de ese medio, explicar sus propuestas en educación.



Hernández, exalcalde de Bucaramanga (noreste), ha dicho que no asistirá a debates televisados y que seguirá dando a conocer sus propuestas y programas por medio de entrevistas en medios de comunicación y de transmisiones en vivo realizadas en sus redes sociales.

MOVIMIENTOS EN LA POLÍTICA

Los partidos que no pasaron a la segunda vuelta siguen activos.



En esa dirección lo más significativo de este fin de semana estuvo en la campaña de Hernández, quien el sábado le cerró la puerta a la llegada de Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza.



"Ellos quieren cambiar todo el programa que ganó. Como nuestro programa ganó, nosotros lo tenemos que hacer es respetar porque está respaldado por seis millones que votaron a favor del programa que presentamos", dijo Hernández en Medellín, en donde estuvo haciendo varias actividades y asistió al partido de liga entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga.



La respuesta del centro no se hizo esperar y este domingo Fajardo, el senador Jorge Robledo y otros miembros de ese movimiento de centro dijeron en un comunicado que daban por terminados los diálogos para apoyar a Hernández al considerar que rechazó sus propuestas "sin discusión previa".



"En consecuencia, se acaban las conversaciones. Nuestro interés ha sido y es aportar con seriedad nuestra visión de país", manifestaron los de centro.



Las más recientes encuestas dan, en algunos casos, empate técnico entre los dos aspirantes, aunque lo más significativo es que por primera vez Petro no aparece liderando los sondeos con la ventaja que tenía en primera vuelta.

(Información de Efe)

