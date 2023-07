Presentador de la BBC es investigado por supuestos pagos a un menor por fotos sexuales

Un presentador de la corporación pública BBC cuya identidad no ha sido desvelada ha sido acusado de pagar a un adolescente menor de edad por enviarle fotos sexualmente explícitas.



El diario sensacionalista "The Sun", que desveló el escándalo, señala hoy que la madre del menor pudo ver a la estrella de la BBC, de quien ella misma era admiradora, en ropa interior "listo para que mi hijo actuase para él" en un vídeo.



Se cree que el presentador pagó más de 35.000 libras (40.000 euros) al menor desde que este tenía 17 años hasta los 20 -su edad ahora- a cambio de esas imágenes sexuales, dinero con el que presuntamente la víctima costeó su adicción al "crack".



En la noche del sábado la BBC retiró de la pantalla al presentador, cuya identidad se desconoce aunque se sabe que es un "rostro familiar" del canal público y que tiene un salario de seis cifras.



Pese a que la BBC ha dicho que "toma muy en serio" estas acusaciones, la corporación está recibiendo múltiples críticas al conocerse, según "The Sun", que la familia trasladó una queja en mayo pero el presentador ha seguido apareciendo en pantalla.



La ministra de Cultura, Lucy Frazer, de quien depende la BBC, habló este domingo con el director general de la corporación, Tim Davie, sobre las "muy preocupantes acusaciones que implican a uno de sus presentadores", según dijo ella misma a través de Twitter.





Davie "me ha asegurado que la BBC lo está investigando con rapidez y tacto", escribió la ministra conservadora en su cuenta en la red social.



"Dada la naturaleza de las alegaciones, es importante que la se le dé a la BBC el espacio para llevar a cabo su investigación, establecer los hechos y tomar las acciones apropiadas", agregó.



Las críticas han llegado por el momento tanto desde la oposición laborista como desde las mismas filas de los "tories".



La portavoz laborista de Economía, Rachel Reeves, dijo a "Sky News" que "lo preocupante es que alguien haga una denuncia, una denuncia muy grave, y que luego ponga la televisión al día siguiente y (el presentador) siga allí".



Para la diputada conservadora Caroline Dinenage, que preside el comité parlamentario que supervisa la BBC, "es vital que las televisiones tengan los sistemas y procesos correctos para garantizar que sus estrellas, que tienen un poder y una influencia desproporcionados sobre la vida de otros, no abusen de él".



Un portavoz de la BBC dijo que la corporación "tiene procesos para tratar de forma proactiva" con ese tipo de acusaciones, y ello incluye "tratar de hablar con aquellos que nos contactaron".



"Si no recibimos respuesta a nuestros intentos ni recibimos más contactos, eso puede limitar nuestra capacidad para progresar las cosas, pero no significa que nuestras investigaciones paren", agregó.



Varias de las estrellas de la BBC, como el exfutbolista Gary Lineker, se han apresurado a desmentir en sus redes sociales que fuesen ellos la persona investigada.

