Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. | Fuente: AFP

Solo unos pocos civiles" siguen viviendo en la ciudad de Bajmut, en el este de Ucrania, donde siguen los combates, declaró el miércoles el presidente Volodimir Zelenski.

"El año pasado vivían allí 70 000 personas. Ahora solo quedan unos pocos civiles", dijo Zelenski en Facebook, sin especificar cuántos quedan en la ciudad.

Las fuerzas rusas y los paramilitares del grupo Wagner llevan meses intentando conquistar Bajmut, a costa de grandes pérdidas en ambos bandos y una destrucción considerable.

"No hay lugar [en la ciudad] que no esté cubierto de sangre. No hay una hora sin el terrible rugido de la artillería", dijo Zelenski el miércoles, acompañando su mensaje de varias fotos que muestran la magnitud de los daños en la ciudad.

NAVIDAD SIN LUZ

Volodímir Zelenski afirmó que más de 9 millones de personas continúan sin electricidad tras los últimos ataques rusos contra infraestructuras estratégicas del país, lo que les impide acceder a servicios como la calefacción o el agua potable en medio de un clima invernal.

"Desde el 26 de diciembre “alrededor de 9 millones de personas están aisladas en diferentes regiones de Ucrania. Pero el número y la duración de los apagones está disminuyendo gradualmente. Estoy agradecido a todas y cada una de las personas que lograron” recuperar el servicio, dijo el mandatario en su discurso diario, según las agencias ucranianas.

Zelenski agradeció a todos los trabajadores de servicios públicos que laboraron en Nochebuena y el día de Navidad para restablecer el suministro de energía en diferentes partes del país. También explicó que los funcionarios gubernamentales del sector energético estaban tomando medidas para estabilizar la situación en el sector energético.