¿Qué factores hay detrás del conflicto entre Israel e Irán? Especialista responde

Este jueves un misil iraní impactó contra el Hospital de Soroka, en Beersheba. | Fuente: EFE

La madrugada del último viernes, 13 de junio, Israel llevó a cabo una campaña masiva de bombardeos contra diferentes puntos de Irán. En menos de 24 horas, Irán respondió la ofensiva israelí con un ataque de cientos de misiles balísticos contra su territorio.

Así, desde el pasado fin de semana, ambos países han intercambiado una serie de ataques. El último se registró ayer, jueves, en el que un misil iraní impactó contra el Hospital de Soroka, en Beersheba (Israel). La infraestructura del centro de salud sufrió daños en una de sus fachadas de más de cuatro plantas, pero no se registraron víctimas mortales.

Pero, ¿cuál es el tema de fondo en el conflicto entre Israel e Irán? RPP conversó con Dardo López-Dolz, abogado especialista en análisis estratégico y geopolítica, para conocer qué factores hay de detrás de la escalada bélica que han protagonizado ambos países en los últimos días.

¿Amenaza nuclear?

En diálogo con Ampliación de Noticias, el abogado Dardo López-Dolz explicó que desde que los ayatolás alcanzaron el poder en Irán en el año 1978, su discurso siempre ha sido que “Israel no debe existir y debe ser borrado de la faz de la tierra”.

Asimismo, explicó que, en paralelo, Irán ha venido desarrollando “una capacidad bélica nuclear”. En ese sentido, explicó que Israel atacó Irán el pasado viernes debido a que “no tenía más alternativa” al ver que Irán estaba cerca de “tener una bomba nuclear”.

“El uso pacífico de la energía nuclear tiene un nivel de enriquecimiento, no se requiere más, pero cuando ves el esfuerzo de un país por enriquecer más el uranio, es obvio que lo que están preparando es una bomba, no hay otro uso”, explicó.

“Ellos llevan años anunciando líder tras líder, se muere uno, viene el otro, que van a desaparecer de la paz de la tierra el Estado de Israel. Y, [en] paralelo, está construyendo una bomba. Israel no tenía más alternativa que atacar si es que ven que está muy cerca de [tener] la bomba y, aparentemente, están bastante cerca de [tener] la bomba”, acotó.

En esa misma línea, el especialista afirmó que el “nivel nuclear de enriquecimiento de uranio de Irán” ha crecido exponencialmente de 2018 a 2020. Asimismo, señaló que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Alemania, Israel y Gran Bretaña coinciden en que Irán está muy cerca de generar una bomba nuclear.

“[El uranio] estaba por el orden de los 10 000 y ahora está en la capacidad de 15 000. Eso es evidencia de riesgo. […] Hoy día tanto la inteligencia norteamericana como la británica y la alemana coinciden con la inteligencia israelí en que la capacidad de generar una bomba nuclear o varias [de Irán] está muy cerca. No tenía más alternativa. No me simpatiza el estilo de [Benjamín] Netanyahu y su retórica siempre ha sido belicista, pero en este caso coincide con la realidad.

Dardo López-Dolz, abogado especialista en análisis estratégico y geopolítica. | Fuente: RPP

¿Qué implicaría una intervención de Estados Unidos en el conflicto?

Dardo López-Dolz también afirmó que la inteligencia norteamericana tiene ubicado el paradero del líder supremo iraní, Alí Jamenei, pero no lo han atacado, pues ese no sería su objetivo.

“El objetivo de eliminarlo [a Alí Jamenei] parece más un objetivo retórico, una amenaza para obligarlo a rendirse o a ceder posiciones. Porque si fuese real, ya lo hubiese realizado [atacado]. Recordemos que, en la guerra, el factor psicológico es importantísimo. La propaganda, la pelea por la controlada narrativa, es casi tan importante como el bombardeo”, explicó.

Asimismo, señaló que si Estados Unidos interviene en el conflicto entre Israel e Irán marcaría el fin del “mundo unipolar”.

“Tenemos el enfrentamiento claro entre Estados Unidos y China, que es el más fuerte. Pero, además, está Rusia e Irán, en ese orden. ¿Qué puede ocurrir? No necesariamente que se enfrenten inmediatamente ahí, sino que, aprovechando la distracción y la concentración de esfuerzos bélicos norteamericanos en el Medio Oriente, China o Rusia avancen sobre objetivos en otras zonas del planeta y lleve, en ese caso, al gobierno del presidente Trump a decidir si los deja avanzar o los enfrenta”, concluyó.