Peruana que se encuentra en Irán: "Las bombas cayeron muy cerca de la casa de mi suegra, tuvimos que huir"

Una ciudadana peruana Penélope González se vio obligada a abandonar Irán tras los recientes bombardeos de Israel en la región. Ella contó a RPP que reside en Omán, pero viajó al lugar para visitar a sus familiares y realizar trabajos relacionados a la gimnasia en Irán.

Penélope y su esposo tenían programado su vuelo de regreso a Omán el último viernes a las ocho y cincuenta de la mañana, pero los bombardeos comenzaron a las tres y media de la mañana.

"Nosotros estábamos en Teherán y cuando comenzaron los bombardeos, la bomba cayó muy cerca a la casa de mis suegros. Entonces tuvimos que irnos de emergencia al norte, siete horas al norte, donde tienen otra casa. Tuvimos que salir para Tabriz y ahora desde Tabriz estamos yendo para Armenia", contó en La Rotativa del Aire.

Comunicación con embajadas

Según explicó, ella trató de comunicarse con varias embajadas peruanas en la región, incluyendo las de Dubái, Omán, Kuwait y Arabia Saudita, pero todas la redirigieron a la opción de intentar cruzar la frontera hacia Turquía.

Penélope González señaló que la situación de los connacionales es complicada en el acceso informativo y de soluciones en situaciones como el caso en Medio Oriente. | Fuente: RPP

"Al principio me comuniqué con la embajada que está en Dubái, en Omán, en Kuwait, en Arabia Saudita y todos me derivaron a la de Turquía. Me comuniqué con el cónsul de Turquía, no me dio ninguna alternativa de solución, solamente me dijo: 'Bueno, si es que puedes venir a Turquía, puedo asegurarte de que pases la frontera, pero no te aseguro de que esté cerrada o que el camino sea peligroso. Así que tú tienes que ver, si no te quedas ahí'. Eso fue lo que me dijo", narró en La Rotativa del Aire.

En esa línea declaró que el embajador de Perú en Turquía se comunicó con ella y le informó de la comunicación con el embajador de Moscú para poder ingresar a Armenia, sin embargo, según relató, no le aseguraron si le iban a dar hospedaje, alimentación, transporte o pasaje de regreso.

Otro de los problemas que enfrentó fue el acceso a recursos económicos. La razón es el tipo de cambio de dólares a la moneda iraní (el rial). "Uno trae dólares, los cambia a la moneda iraní y lo deposita en una tarjeta del banco iraní. Entonces, si uno quiere retirar dinero, solamente puede retirar tres dólares diarios", añadió en RPP.

Falta de apoyo consular

Penélope expresó su preocupación por la falta de preparación de las autoridades peruanas para enfrentar situaciones de emergencia como la suya. En contraste, menciona que el gobierno de Omán sí brindó asistencia a sus ciudadanos, facilitándoles transporte, hospedaje y eventual evacuación.

“No estamos preparados para un tipo de evacuación de emergencia de este nivel. Nosotros, como residentes, no tuvimos ese privilegio porque ellos les dieron privilegio a sus compatriotas. [En Teherán] soy la única peruana que ha pedido ayuda” afirmó.