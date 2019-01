El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaid󠨣ó, saluda a manifestantes tras anunciar que asume las competencias del Ejecutivo. | Fuente: EFE

La masiva movilización de venezolanos que salieron a las calles para rechazar el régimen de Nicolás Maduro culminó con un estallido de esperanza luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente interino de Venezuela.

Pese a que Juan Guaidó ha recibido un gran apoyo internacional, tanto de Estados Unidos como de países de Latinoamérica, existe la preocupación de lo que pasará con Venezuela en los próximos días y cómo reaccionará el régimen de Nicolás Maduro frente este levantamiento de la oposición, que parece haber dejado el miedo atrás.

Unas nuevas elecciones

“La presión internacional se va a solidificar en las próximas horas y Juan Guaidó será reconocido por varios países, tal vez más de cincuenta”, aseguró a RPP Noticias, el analista internacional, Luis Nunes.

El analista precisó que la primera tarea de Juan Guaidó, tras autoproclamarse presidente encargado de Venezuela, será cambiar a los miembros del jurado electoral y convocar a nuevas elecciones según manda la Constitución.

Destacó que cada vez son más grupos militares que rechazan el régimen de Maduro, lo que podría ayudar a la oposición a desestabilizar el gobierno del líder chavista. El especialista explica que estos cambios en una parte de las Fuerzas Armadas responden a la amnistía propuesta por Juan Guaidó para militares que abandonen al mandatario venezolano.

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro mientras da un discurso frente a simpatizantes junto a su esposa Cilia Flores. | Fuente: EFE

Las Fuerzas Armadas: el último frente de Maduro

El último frente que le queda a Nicolás Maduro es la cúpula militar, la misma que se está descomponiendo pero no en su totalidad, debido a que los altos mandos de las Fuerzas Armadas no han dado señales claras de rechazo al régimen de Maduro. Incluso, tras el pronunciamiento de Guaidó, el ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino, dijo que los militares no aceptarán "a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses". No hay disidencias significativas en las fuerzas armadas chavistas.

“Cuando uno ve los intentos de sublevación, no hay uno solo de ellos donde quien encabeza la rebelión sea un alto mando militar. Por ejemplo, la sublevación que se produjo en días recientes tuvo como vocero a un sargento que virtualmente no tiene mando de tropa”, precisa el internacionalista Farid Kahhat.



En declaraciones a RPP Noticias, Kahhat explicó que la razón fundamental por la que altos mandos no se han sumado a ningún intento de rebelión es porque buena parte de ellos reciben beneficios del régimen. “Los que no se benefician en lo material son sometidos a escrutinio constante y es ahí donde se habla de la importancia de la inteligencia cubana en mantener bajo espionaje a mandos medios y altos”, indica.

Masiva movilización de venezolanos contra régimen de Nicolás Maduro. | Fuente: AFP

¿Qué deberá hacer la oposición?



El especialista Farid Kahhat consideró que la oposición deberá generar una mejor interlocución con las Fuerzas Armadas para obtener un respaldo más sólido y encontrar una estrategia prudente que logré sacar a Maduro del poder.



Kahhat señala que antes de cualquier estrategia la oposición deberá unificarse, ya que se percibe dos sectores, uno que se inclina más por la confrontación y otra más proclive al diálogo. “La oposición está dividida y prevalece dentro de ella el sector más proclive a la confrontación que es el que menos garantías le ofrece a los militares”, agrega.



Según el analista, la estrategia de la oposición con Juan Guaidó a la cabeza tiene la posibilidad de fracasar porque el punto fundamental sigue siendo el apoyo de las Fuerzas Armadas al régimen de Maduro. “Diversos liderazgos de la oposición han ido cayendo por ser hechos prisioneros como Leopoldo López o inhabilitados para ser candidatos como Henrique Capriles”, precisa.



“Ahora que lo ha asumido Guaidó como presidente interino de Venezuela el desafío ya no puede ser ignorado por el gobierno y no me sorprendería que el gobierno haga cosas que no había hecho”, adviritó.



Juan Guaidó se autoproclamó presidente

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela durante su discurso tras la masiva movilización de venezolanos contra el régimen de Nicolás Maduro.

"Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres", manifestó desde la tarima, con la mano levantada.