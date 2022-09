La reina Isabel II tenía una colección de más de 5 mil sombreros. | Fuente: AFP

La reina Isabel II, quien fue la más longeva en la historia de la monarquía, siempre fue sinónimo de estilo. A lo largo de su mandato, pasó por diferentes etapas en la moda, pero siempre supo combinar su traje con característicos sombreros o tocados y bolsos de mano. Fiel al protocolo real y su estilo personal.

Su colección de sombreros asciende a más de 5 mil piezas que lució en diferentes eventos de la realeza. Algunos de ellos fueron creados por el diseñador británico Philip Somerville, uno de los favoritos de la reina. Él también se encargó de diseñar algunos sombreros para la princesa Diana de Gales.





Un dato importante sobre los sombreros que lucía la reina Isabel II es que el ala del sombrero no debía tocar el abrigo ni entorpecer su visión. Además, en el libro “HRH: So Many Thoughts on Royal Style”, de Elizabeth Holmes, se menciona lo siguiente: “El sombrero es un recordatorio de que la reina está contratada para un servicio, un trabajo”. Una característica que la acompañó hasta sus últimos días de mandato.





EL ARTE DE USAR SOMBRERO

¿Tiene un significado real el uso de sombreros? El diseñador peruano Roger Loayza explica el 'fetiche' de la monarca: “No tiene nada especial con la monarquía en sí. La reina Isabel II usó sombreros de pieles, de plumas, algunos con detalles de flores o específicos. Y, pese a que tenía una personalidad importante, su rol le exigía seriedad para no excederse en sus atuendos; pero en el uso de sombreros siempre pudo explayarse y ser más juguetona”.

Lucir un sombrero como los de la reina Isabel II no es una moda que caló en el mundo. Loayza acepta que el uso del sombrero es poco común en el Perú, pero muy usado en otros países: “Es un accesorio que termina de englobar todo un look”, indica. Y agrega: “El uso del sombrero en las mujeres se popularizó en los 50. Significó para ellas una regresión, pues en ese entonces la mujer era ama de casa y se promovía un ideal en el que no estaba bien visto que aparezca con la cabellera libre”.





Cronología de sombreros que usó la reina Isabel II. | Fuente: Vanity Fair

LA MUJER DEL SOMBRERO

La reina Isabel II usó un sombrero diferente para cada presentación real que tuvo. Los lució de diversos colores y formas. Y quizá la imagen con la que se le recuerde, no sea aquella en la que luzca una corona, sino uno de sus particulares sombreros con detalles de flores.

