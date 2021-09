Niños británicos se infectarán de COVID-19 si no se vacunan | Fuente: AFP

El asesor médico del Gobierno británico, Chris Whitty, afirmó este miércoles que todos los niños no vacunados de edades comprendidas entre 12 y 15 años en el Reino Unido terminará infectándose de COVID-19 en algún momento en los próximos meses si no han pasado ya la enfermedad.



En el transcurso de una comisión parlamentaria sobre educación, el experto advirtió de que actualmente la tasa más elevada de transmisión del coronavirus está ocurriendo en menores de estos grupos de edad, a los que ahora se empieza a inmunizar en el Reino Unido.



"Definitivamente hay una tasa de transmisión sustancial en estas edades hasta donde podemos decir", manifestó Whitty, al tiempo que avisó de que el virus ocasionará "mucho daño" durante los meses de invierno.



"Asumamos que la gran mayoría de niños que no han tenido COVID-19 se infectarán en algún momento durante el próximo periodo. No será necesariamente en los próximos dos o tres meses pero se infectará antes o después", señaló el científico.



Si bien el asesor del Ejecutivo británico considera que inmunizar a los más jóvenes no constituiría un remedio automático, las vacunas en niños "reducirán significativamente la cantidad de alteraciones en su educación".



Whitty indicó asimismo que la mitad de los menores del Reino Unido ya había padecido coronavirus durante la pandemia.



Las declaraciones de este experto llegan en un momento en que los casos diarios de COVID-19 en el conjunto del Reino Unido se cifran en 34.460, según las últimas cifras divulgadas hoy por el ministerio británico de Sanidad, que notificaba asimismo otras 106 muertes a causa del virus.

