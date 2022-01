Los casos de covid en el Reino Unido deberían bajar pronto | Fuente: EFE

Los casos de COVID-19 en el Reino Unido, que atraviesa una fuerte ola impulsada por la variante ómicron, deberían de empezar a bajar pronto, entre una a tres semanas, según el experto Neil Ferguson, del Imperial College London, que cree que la situación en Londres puede estar ya estabilizada.



Ferguson es miembro del llamado Grupo Asesor Científico de Emergencias (Sage, por sus siglas en inglés), que asesora al Gobierno y cuyos análisis fueron determinantes para disponer el primer confinamiento por la pandemia en marzo de 2020.



En unas declaraciones este martes al programa de radio "Today" de la BBC, el científico señaló que los niveles de infección han sido tan altos en el país que no pueden mantenerse así "para siempre".



"Soy cautelosamente optimista de que los casos de infección en Londres, en el grupo clave de edad de 18 a 50 años, que han impulsado la epidemia de ómicron, pueden haberse estabilizado", dijo.



"Esta epidemia -subrayó Ferguson- se ha propagado tan rápido en ese grupo, que no ha tenido realmente tiempo para extenderse a los grupos de edad más avanzada, que están ante un riesgo mayor".



Debido a la rapidez con que se ha extendido la variante ómicron, "esperamos ver que el número de casos empiece a bajar en la próxima semana, tal vez ya están bajando en Londres, pero en otras regiones (del país) en una a tres semanas", resaltó.



Ferguson estimó que, debido a las vacaciones navideñas, la variante no llegó a infectar a escolares, por lo que espera que los casos suban entre los menores al reiniciarse las clases.



La "buena noticia" es que ómicron es "menos severa" que otras variantes anteriores, lo que ha permitido mantener bajos los niveles de hospitalizaciones en comparación a otras olas.



Según los últimos datos oficiales, el Reino Unido registró ayer 157 758 nuevos contagios y otras 42 muertes.

EFE







Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Así de claro’: ¿Cuáles son las nuevas restricciones por el avance de la variante Ómicron del coronavirus?