Las tropas rusas continúan avanzando a cuatro días de la reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump

Las tropas rusas continúan avanzando en el este de Ucrania a cuatro días de la reunión que mantendrán en Alaska el presidente ruso Vladímir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump, sobre las vías para el arreglo del conflicto, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

Según el parte castrense, publicado en Telegram, en las pasadas jornadas las tropas rusas mejoraron sus posiciones en las primeras líneas de todos los frentes e infligieron más de 1 400 bajas, entre muertos y heridos a las fuerzas ucranianas.

El mando militar indicó que las mayores pérdidas ucranianas se produjeron en el teatro de operaciones de la agrupación de tropas rusas 'Centro', donde las fuerzas de Kiev sufrieron 365 bajas.

Añadió que durante la pasada jornada las defensas antiaéreas destruyeron seis bombas guiadas y 179 drones de ala fija ucranianos en las zonas de combate.

El digital ruso Gazeta.ru, que cita fuentes ucranianas, escribió hoy que el Ejército ruso consiguió avanzar más de 10 kilómetros entre el estratégico bastión de Kostantínivka y la localidad de Dobropilia, en dirección a la carretera que conduce a la ciudad de Kramatorsk, la principal plaza fuerte del Ejército ucraniano en la región de Donetsk.

Trump dice que intentará que Rusia devuelva territorio ucraniano ocupado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que quiere que Rusia devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania, en contra de lo que el presidente ruso, Vladímir Putin, pide para poner fin al conflicto.

"Vamos a cambiar las líneas, las líneas de batalla. Rusia ha ocupado una gran parte de Ucrania. Han ocupado algunos territorios muy importantes. Vamos a intentar recuperar parte de ese territorio para Ucrania", avanzó Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El republicano tiene previsto reunirse el próximo viernes 15 de agosto con Putin en Alaska para discutir un posible fin de la guerra.