Para Williams, los "robots asesinos" son "inmorales" y tienen que ser prohibidos cuanto antes. "Permitir que máquinas, en teoría a través de algoritmos, decidan qué es un objetivo y atacarlo es una de las enormes razones por las que consideramos que cruzan un rubicón", explica la activista.. Los intentos para frenar el desarrollo de este tipo de armamento se han encontrado hasta ahora con la oposición de grandes potencias que están invirtiendo en la tecnología. “El mayor obstáculo para negociar un tratado sobre 'robots asesinos' son Estados Unidos y Rusia", señala abiertamente la coordinadora de esta campaña, Mary Wareham. En declaraciones a Efe, Wareham defiende que "la gran mayoría de países" son favorables a legislar, pero están siendo frenados por las "potencias militares". Aunque son los ejemplos más claros, EE.UU. y Rusia no son los únicos que están apostando por el desarrollo de "robots asesinos". China, Corea del Sur, Israel o el Reino Unido están trabajando también en este ámbito. Los activistas, además, no descartan que otros como Turquía e Irán puedan estar haciéndolo también. Según fuentes diplomáticas, las potencias, en general, no se oponen de forma explícita a un tratado, pero han ido retrasando y buscando rebajar la ambición de las posibles medidas.