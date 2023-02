En esta foto de archivo tomada el 20 de mayo de 2022, el obispo católico nicaragüense Rolando Álvarez habla con la prensa en la iglesia Santo Cristo de Esquipulas en Managua. | Fuente: AFP

El obispo nicaragüense Rolando José Álvarez Lagos, muy crítico con el régimen Daniel Ortega y quien se negó en la víspera a ser desterrado, fue condenado este viernes a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendido sus derechos ciudadanos de por vida.

La condena contra el alto jerarca fue dictada un día después de que rechazó subirse al avión que lo llevaría, junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses, hacia Estados Unidos, lo que provocó la furia del Daniel Ortega, quien lo calificó de "soberbio", "desquiciado" y "energúmeno".

"Está desquiciado, pero bueno, eso ya lo deberán determinar las autoridades judiciales y las autoridades médicas que tendrán también que atenderlo, porque ahora que llegó a la (cárcel) modelo, llegó que era un energúmeno", lanzó Daniel Ortega anoche en cadena nacional, tras anunciar que el obispo había sido trasladado de su residencia, donde guardaba prisión domiciliar desde agosto pasado, hacia una prisión de máxima seguridad.

Un día después y pese a que el juicio estaba programado para el próximo 15 de febrero, una jueza nicaragüense declaró al religioso "traidor a la patria" y autor de cuatro delitos en perjuicio de la sociedad y el Estado de Nicaragua.

Rolando José Álvarez Lagos, de 56 años, es el primer obispo arrestado, acusado y condenado desde que Daniel Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.

Despojado de su nacionalidad y sus derechos

"Téngase al acusado Rolando José Álvarez Lagos como traidor a la patria", según la sentencia dictada por la jueza del juzgado segundo distrito penal de juicio de Managua, Nidia Camila Tardencilla, aunque fue leída por el magistrado Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.

Además, el obispo fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular.

"Del mismo modo se declara la pérdida de los derechos ciudadanos del condenado, misma que tendrá carácter perpetuo, todo esto por ser autor del delito de menoscabo de la integridad nacional en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense", según el fallo.

Asimismo, la judicial declaró "la pérdida de la nacionalidad nicaragüense" a Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí.

Según la sentencia, el obispo permanecerá en prisión hasta el 13 de abril de 2049. Además de esta condena, la jueza lo sancionó con 800 días multa (56.461,15 córdobas o 1.555 dólares).

La judicial declaró culpable al jerarca por ser autor de los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de la tecnologías de la información y la comunicación, obstrucción de funciones agravada, desobediencia o desacato a la autoridad, todo ello cometido en concurso real y en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.

"Desenfrenado el odio de la dictadura"

"Irracional y desenfrenado el odio de la dictadura de Nicaragua contra Mons. Rolando Álvarez. Se ensañan vengativos contra él. No han resistido su altura moral y su coherencia profética", señaló el obispo auxiliar de Managua y exiliado en EE.UU., Silvio Báez, en un tuit.

"Rolando será libre, Dios no lo abandonará. Ellos se hunden cada día en su miedo y su maldad", agregó.

Organismos humanitarios nicaragüenses rechazaron la condena y exigieron su liberación y la restitución de sus derechos.

"El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más repudia la condena a 26 años y cuatro meses contra monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa, por ser arbitraria e inconstitucional a través de un proceso judicial oculto, desconocido y nulo", indicó ese organismo en un mensaje.

Álvarez fue sustraído la madrugada del 19 de agosto pasado por la Policía de un palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.

La Policía, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Daniel Ortega, acusó a Rolando José Álvarez Lagos de intentar "organizar grupos violentos", supuestamente "con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales".

Papa confiesa su dolor

El papa Francisco lamentó este domingo la condena a cárcel del obispo crítico con el Gobierno de Nicaragua, monseñor Rolando Álvarez Lagos, y animó a los responsables políticos a la "búsqueda sincera" de la paz en ese país.



"Las noticias que llegan desde Nicaragua me han dolido no poco, y no pude no recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Alvarez, a quien quiero mucho, condenado a 26 años de cárcel y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos", dijo el pontífice tras el Ángelus dominical.

El pontífice, asomado a la ventana del Palacio Apostólico, dijo que reza por ellos y "por todos aquellos que sufren en esa querida nación" y pidió la oración de los fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro.



"Pidamos además al Señor la intercesión de la Inmaculada Virgen María para que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la sincera búsqueda de la paz, que nace de la verdad, de la justicia, de la libertad y del amor", afirmó.

Despojados de su nacionalidad

Entre los 222 liberados y expulsados de Nicaragua esta semana hay exaspirantes presidenciales, periodistas, excomandantes guerrilleros sandinistas, exministros y exdiplomáticos.

Todos ellos fueron privados de sus derechos políticos y despojados de su nacionalidad, en momentos en que Daniel Ortega enfrenta presiones debido al creciente autoritarismo de su gobierno.

El sábado miles de personas marcharon en Managua para mostrar su apoyo a la decisión del presidente Daniel Ortega de excarcelar y expulsar a Estados Unidos a los opositores, acusados de "traidores a la patria".

(Con información de EFE y AFP)

