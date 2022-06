Ucrania | Fuente: AFP | Fotógrafo: SERGEY BOBOK

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) afirmó este lunes que las fuerzas militares rusas mantienen a los prisioneros civiles ucranianos aislados y sin el derecho de contactar con sus familiares y abogados.



Entre febrero y abril de 2022 se han verificado los casos de una treintena de civiles ucranianos secuestrados o detenidos por el Ejército ruso, muchos de ellos por razones desconocidas, lo que induce a pensar que se trata de detenciones arbitrarias, dijo la entidad defensora de los derechos humanos.



Según la oenegé, las autoridades rusas niegan que las víctimas estén detenidas e impiden que se comuniquen con sus familias, aun cuando éstas tienen información de su paradero por canales no oficiales.



Del mismo modo, los abogados tienen prohibido reunirse con ellos para prestarles asistencia jurídica y están expuestos a fuertes presiones por parte de las autoridades rusas..



Los miembros independientes de los órganos públicos de supervisión tampoco pueden visitar los lugares de detención.



Las familias reciben información sobre los detenidos a través de las noticias emitidas por los canales de televisión estatales rusos y de los prisioneros de guerra liberados en los intercambios con Ucrania.

Hasta la fecha, los familiares de 29 víctimas no han recibido ninguna información oficial sobre el paradero de sus seres queridos, a pesar de haberse puesto en contacto con organismos estatales tanto ucranianos como rusos, dice el comunicado.



La hermana de uno de los civiles arrestados en la región de Kiev mientras avisaba a sus vecinos de los bombardeos contó que, a pesar de conocer la ubicación de sus hermano, no puede escribirle cartas ni conocer su estado de salud.



“Hemos pedido ayuda en todas las partes, pero Rusia no confirma su detención”, señaló a la OMCT.



El número de víctimas civiles en la guerra de Ucrania no cesa de aumentar. Según los datos actualizados de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hasta la fecha se han documentado un total de 4.731 muertes de civiles ucranianos y 5.900 heridos.

(Información de Efe)

