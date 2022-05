Vladimir Putin, presidente de Rusia. | Fuente: AFP

Las principales compañías farmacéuticas estadounidenses estuvieron involucradas en los trabajos de la presunta red de biolaboratorios de EEUU para desarrollar armas biológicas en Ucrania, bajo el patrocinio del Partido Demócrata estadounidense, denunció hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.



"En este esquema están implicadas importantes compañías farmacéuticas, entre ellas Pfizer, Moderna, Merck y la compañía Gilead", afiliada al Pentágono, informó en conferencia de prensa el teniente general Igor Kirílov, jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica del Ejército ruso.



El militar ruso señaló que los especialistas estadounidenses "evaden las normas internacionales de seguridad al realizar las pruebas de nuevos fármacos" en estos laboratorios.



"A consecuencia, las compañías occidentales reducen considerablemente los gastos de sus programas de investigación y obtienen grandes ventajas competitivas", indicó.



Kirílov, quien ya había acusado a por Hunter Biden, hijo del presidente de EEUU, de participar en la financiación de los supuestos laboratorios de armas biológicas en Ucrania, señaló como "ideólogos de estas actividades biológicas militares" a los líderes del Partido Demócrata.



"Así, a través de los órganos del poder ejecutivo de EEUU se conformaba la base legislativa para financiar las investigaciones biológico-militares con medios directos del presupuesto federal", afirmó el militar ruso.



Además, se atraían fondos de organizaciones no gubernamentales controladas por el Partido Demócrata, entre los cuales citó los fondos Clinton, Rockefeller, Soros y Biden.



"La implicación de organizaciones no gubernamentales y biotecnológicas, así como el incremento de sus ingresos, permite a los líderes del Partido Demócrata recibir ingresos adicionales para utilizar en campañas electorales", añadió.



Kirílov indicó que, junto a las farmacéuticas y otras compañías subcontratadas por el Pentágono, en estas actividades participan entidades estatales ucranianas, "cuya principal misión radica en ocultar las actividades ilegales, la realización de pruebas clínicas en el terreno y la entrega del material biológico necesario".



El militar ruso denunció que el Pentágono, "amplió considerablemente su potencial de investigaciones no solo en la creación de armas químicas", sino para obtener información sobre la resistencia de la población a determinadas enfermedades.



En marzo pasado Rusia denunció que había hallado en Ucrania pruebas sobre la existencia de una treintena de laboratorios biológicos en 14 ciudades, patrocinados todos por EEUU, algo que desmienten tanto Washington como Kiev.

EFE