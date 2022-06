Conflicto Ucrania-Rusia | Fuente: AFP

La guerra en Ucrania alcanzó hoy los cien días, con un nuevo paquete de sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea y con la percepción desde la ONU de que de este conflicto nadie saldrá ganador.



Los cien días que han pasado desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, el pasado 24 de febrero, han supuesto semanas de "sufrimiento, devastación y destrucción a escala masiva" que han dejado un tercio de la población ucraniana dependiente de la ayuda humanitaria,



"Esta guerra no tendrá ganador, y en lugar de ello hemos sido testigos de lo mucho que se ha perdido: vidas, hogares, trabajos y prosperidad", indicó el coordinador de Naciones Unidas para Ucrania, Amin Awad, con motivo de los cien días de conflicto.



En rueda de prensa desde Kiev para la prensa acreditada en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Awad recordó que al menos 15,7 millones de personas en Ucrania, equivalentes a un tercio de la población de ese país, "requieren urgentemente asistencia y protección".

MÁS SANCIONES EUROPEAS

La Unión Europea adoptó este viernes definitivamente el sexto paquete de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, que incluye un embargo al petróleo ruso que llega por vía marítima y contempla excepciones para el que llega por oleoducto a países sin acceso al mar como Hungría, República Checa o Eslovaquia.



"Con el paquete de hoy estamos aumentando las limitaciones en la capacidad del Kremlin de financiar esta guerra imponiendo más sanciones económicas. Prohibimos la importación de petróleo ruso hacia la UE y con ello cortamos una enorme fuente de ingresos para Rusia", dijo en un comunicado el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell.



La medida principal es una prohibición a la importación de crudo y productos petrolíferos de Rusia en la UE, que entrará en vigor dentro de seis meses para el crudo y de ocho meses para otros productos refinados, según indicó el Consejo.



Se incluye, no obstante, una excepción temporal, para la que de momento no se ha fijado un plazo, para las importaciones que llegan a través de oleoductos para aquellos países que "debido a su situación geográfica sufren de una dependencia específica de los suministros rusos y no tienen opciones alternativas viables", dijo el Consejo.



Esta excepción es fruto de la concesión hecha por los líderes de la UE al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para lograr la unanimidad que se requería para aprobar las sanciones y de ella se beneficiarán también Eslovaquia y República Checa.



EFE