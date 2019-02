"Ella conoce muy bien la situación de Venezuela y sabe muy bien cuáles son sus obligaciones", subrayó Sebastián Piñera sobre las acciones que debe tomas Michelle Bachelet. | Fuente: EFE

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo este lunes que "se acabó el tiempo de las reflexiones" y llegó el de "la acción" ante la crisis de Venezuela, al referirse al rol de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la exmandataria chilena Michelle Bachelet, en el caso.

"Ella conoce muy bien la situación de Venezuela y sabe muy bien cuáles son sus obligaciones", subrayó Piñera en un encuentro con los periodistas en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo. "Nosotros estamos atentos a las decisiones que ella (Bachelet) tome en esta materia", recalcó el mandatario tras encabezar un comité político en la casa de Gobierno.

"La crisis política y económica, la tragedia social y humanitaria es de tal magnitud y gravedad y se extiende por tanto tiempo y ha significado tanto dolor y sufrimiento al pueblo venezolano, que yo creo que se acabó el tiempo de las reflexiones y los diagnósticos y llegó el tiempo de la acción y de las soluciones", agregó.

ONU sobre Venezuela

En enero pasado, la ONU confirmó que el Gobierno de Venezuela invitó formalmente a Michelle Bachelet a visitar el país, como repetidamente habían pedido opositores, familiares y abogados de políticos presos, un viaje que el vocero de la alta comisionada, Rupert Colville, descartó que vaya a ser pronto.

En declaraciones al diario El Mercurio, la semana pasada, Colville señaló que Bachelet no visitará Venezuela en el futuro inmediato, ya que "no tiene sentido ir si no se puede lograr algo", pero destacó que "no es correcto decir que ella no quiere visitar Venezuela, como han escrito algunos medios".

Piñera hoy manifestó que la crisis política y económica y la tragedia social que vive Venezuela es muy larga y reiteró su llamado a realizar elecciones presidenciales libres y transparentes en ese país.

Crisis en Venezuela

Añadió que es momento de tomar acciones, como la entrega de ayuda humanitaria; materia que todavía está siendo complicada ya que el paso de dichos recursos se están viendo negado en la frontera de Venezuela con Colombia, principal ruta de acceso. En esa línea, Piñera aseguró que una vez que esta materia se solucione, Chile enviará también ayuda humanitaria a ese país.

La situación se ha agravado en los últimos meses en Venezuela, donde la oposición considera ilegítimas las elecciones de mayo del año pasado, en las que Nicolás Maduro resultó reelegido presidente y que han sido cuestionadas por la comunidad internacional.

La crisis se acentuó después de que el 23 de enero, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se declaró mandatario interino al invocar unos artículos de la Constitución venezolana y logró el respaldo de EE.UU. y buena parte de los países del continente americano, entre ellos Chile.

(Con información de EFE)