El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este miércoles que ser "aliado" de Estados Unidos no supone ser su "vasallo", después de las distancias que tomó respecto a la postura de Washington en las tensiones entre China y Taiwán.

"Ser un aliado no significa ser un vasallo. Ser aliado (...) no significa que no tengamos derecho a pensar por nosotros mismos"", dijo Emmanuel Macron en una rueda de prensa en Ámsterdam, donde se encuentra de visita.

El mandatario Emmanuel Macron agregó que Francia está "por el statuo quo" y apoya una "solución pacífica" en ese conflicto de Extremo Oriente.

El dirigente francés, que realizó visita oficial en Países Bajos este martes y miércoles, explicó en una rueda de prensa en Ámsterdam que no va “a contribuir a la escalada verbal” sobre la situación china con Taiwán y advirtió de que Francia “no respalda la provocación” y que él no entrará a comentar la polémica generada sobre este asunto.

China considera Taiwán como una provincia rebelde y parte de su territorio, que pretende recuperar incluso por la fuerza si es necesario. Además, Pekín no permite a los países con los que mantiene relaciones diplomáticas que las tengan al mismo tiempo con Taipéi.

Sin alinearse con EE.UU. o con China

Del sábado al lunes, tras una visita efectuada por Emmanuel Macron a China, Pekín realizó ejercicios militares alrededor de la isla, para manifestar su enfado por un encuentro en Estados Unidos entre la presidenta taiwanesa y el presidente de la cámara baja norteamericana.

Emmanuel Macron había dicho previamente que la UE no debería alinearse ni con Estados Unidos ni con el gigante asiático sobre la cuestión de Taiwán, en declaraciones al medio estadounidense Politico y al diario francés Les Échos, publicadas el domingo tras su regreso a París.

"Lo peor sería pensar que los europeos debemos ser seguidores y adaptarnos al ritmo estadounidense y a una sobrerreacción china", dijo Emmanuel Macron en esa entrevista.

Sus declaraciones fueron bien recibidas por los medios chinos afines al gobierno, que las calificaron de "decisión brillante".

Polémica por distanciamiento

En Occidente causaron polémica por la distancia así expresada con respecto a Estados Unidos, principal aliado militar de Taiwán.

El expresidente estadounidense Donald Trump acusó incluso a Emmanuel Macron de "lamerle el culo" al presidente chino Xi Jinping, en una entrevista difundida el martes.

Emmanuel Macron salió al paso de esa declaración, y lamentó este miércoles que Trump contribuya a una "escalada" con frases semejantes.

"Cuando él era presidente yo no comentaba sus declaraciones, y no voy a hacerlo ahora que ya no es presidente", dijo el dirigente francés.

