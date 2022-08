Pelosi llegó este martes a Taiwán en una visita sin anunciar. | Fuente: EFE

Las relaciones entre China y Taiwán son fuente de tensiones recurrentes entre Washington y Pekín. El último episodio de esta confrontación es la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, a Taipéi. China considera este viaje una provocación, mientras que para EE.UU. se trata de una muestra de “sólido apoyo”. ¿Qué se espera de esta visita? RPP Noticias consultó con especialistas sobre este incidente diplomático.

Norberto Barreto, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y doctor en Historia de los Estados Unidos, consideró que la relación entre Estados Unidos y China se ha complicado en los últimos años. Consideró que la relación entre ambos países no ha cambiado de forma sustancial, pese a que en EE.UU. ingresó un nuevo presidente, Joe Biden.

El 1 de octubre de 1949, el líder comunista Mao Zedong proclamó en Pekín la fundación de la República Popular de China, tras derrotar a los nacionalistas en la guerra civil de cuatro años que estalló tras la Segunda Guerra Mundial.

Las tropas nacionalistas encabezadas por Chiang Kai-shek se repliegan a Taiwán y el 7 de diciembre forman un gobierno, que consideran como la continuación de la República de China fundada tras la caída del Imperio en 1911.

Tensión política

“China no ha renunciado a recuperar ese territorio. Estados Unidos ha sido el garante protector de dicho territorio. Los chinos no lo ven con buenos ojos. No han renunciado a recuperarlo. Si mañana los chinos decidieran seguir el ejemplo de los rusos y decir que ‘Taiwán siempre ha sido parte de China, vamos a recuperar un territorio que siempre ha sido nuestro’, podría desencadenarse una guerra nuclear”, consideró Barreto.

El internacionalista manifestó que no era el momento para producirse esta visita, aunque también sopesó que si EE.UU podría haber sido percibido como signo de debilidad. “Los chinos lo pueden ver como una provocación, pero a su vez, EE.UU. podría reclamar que Taiwán es un país soberano, con el cual mantiene una relación de amistad de mucho tiempo”, dijo.

Barreto también dijo que el mundo se encuentra en un proceso de transición en el cual hay una potencia dominante del siglo XX, Estados Unidos, pero que atraviesa por un proceso de “suplantación”, que sería China.

“Históricamente cuando esos procesos se han dado, pocas veces se han dado de forma pacífica. Eso nos haría pensar que eventualmente habría un conflicto entre China y Estados Unidos. Ojalá no ocurra”, dijo.

“Vivimos tiempos peligrosos, tensos, porque hay un cambio de orden internacional. Rusia está buscando definir una posición de mayor influencia. EE.UU. está buscando no perder su posición de dominio, los chinos están ascendiendo y buscando espacio e influencia a la par de su poderío económico y militar”, añadió.

Aspectos económicos

Por su parte, Carlos Aquino, economista especializado en Asia-Pacífico, manifestó que la relación entre China y EE.UU. es muy fuerte en términos comerciales. “Al año son 500 mil dólares lo que EE.UU. compra de China. EE.UU. tiene un gran déficit comercial, le compra a China más de lo que le vende. [...] Trump dijo que este gran déficit comercial, es porque China cierra su mercado, no deja que productos de EE.UU. entren a su país y más bien mucho de los China exporta se debe a que esos productos chino son baratos porque el gobierno subsidia a sus empresas. Es una relación muy grande, pero donde EE.UU. no está contento”, explicó.

Otro aspecto del ámbito comercial es que EE.UU. es uno de los grandes inversores en China. “Al comienzo fueron a aprovechar la mano de obra barata. Las empresas iban a ensamblar productos, pero ahora están por el gran mercado interno chino. China tiene una clase media creciente”, indicó Aquino.

El economista manifestó también que China es el principal socio comercial de Taiwán, a pesar de esta relación complicada que tienen ambos países. “La mayor parte de lo que Taiwán compra al mundo, un 30% viene de China. China también es un gran mercado para la exportaciones de Taiwán. Hay muchas empresas taiwanesas en China. La más grande es TOPCon”, dijo.

El impacto económico por estos impases políticos entre las potencias podrían darse. El economista dijo que China ha impuesto sanciones económicas a Taiwán. Solo el año pasado, Taiwán exportó casi 800 millones de dólares en fruta y otros productos alimenticios, pero luego de las sanciones, se prohibió la importación.

“El problema es que Taiwán produce muchas partes que se envían a Chinas para ser ensambladas. Si esto escala, empiezan a subir las sanciones de China a Taiwán y Taiwán hace algo similar. El mundo en general podría verse impactado”, dijo.

