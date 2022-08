El portaaviones "USS Ronald Reagan", que navega por la región desde comienzos de julio, se hallaba en el Mar de Filipinas, al sur de Taiwán. | Fuente: EFE

Varios barcos de guerra estadounidenses surcaban las aguas de la región de Taiwán cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llegó este martes a la isla, que China considera una de sus provincias, informaron fuentes militares.

China anunció que su ejército lanzaría "acciones militares selectivas" en respuesta a la visita.

"Misión de rutina en el Pacífico"

Entre tanto la Séptima Flota de Estados Unidos tuiteó este martes que el portaaviones "USS Ronald Reagan", que navega por la región desde comienzos de julio, se hallaba en el Mar de Filipinas, al sur de Taiwán.

La Marina estadounidense publicó imágenes del "Ronald Reagan" realizando maniobras el domingo con el buque de carga "USS Carl Brashear".

El portaaviones y su grupo aerotransportado "realizan una misión de rutina en el Pacífico Occidental", informó una funcionaria estadounidense que pidió el anonimato.

En ese mismo momento, un barco anfibio de los marines, el "USS Tripoli", navegaba al este de Taiwán, según el Instituto Naval de Estados Unidos (USNI), un organismo independiente cercano a la Marina estadounidense.

El "Ronald Reagan" y "el Tripoli" son ambos portadores de aviones de combate F-35 de última generación, según el USNI.

El Pentágono ha asegurado que la presencia de estos dos barcos en la región no está relacionada con la visita de Pelosi, la funcionaria de más alto rango en visitar la isla desde que lo hiciera en 1997 el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich.

"Nos aseguraremos de que ella tenga una visita segura", afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

Incursiones aéreas chinas

Taiwán señaló el martes 21 incursiones chinas en su Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ), el mismo día de la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense a la isla reivindicada por Pekín como parte de su territorio.

Según el ministerio taiwanés de Defensa, "21 aviones del EPL [Ejército Popular de Liberación chino] (...) ingresaron en el sudeste de la ADIZ taiwanesa". La ADIZ abarca un área más vasta que el espacio aéreo de un país y en el caso de Taiwán se sobrepone parcialmente a la de China.

(Con información de AFP)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo - tropicalista y jefe de infectología del hospital regional de Loreto, sostuvo que no se transparenta la información de la viruela del mono para el público y que no se tienen datos claros sobre cómo se está trasmitiendo la enfermedad y eso da paso a la desinformación y a las noticias falsas. Agregó que la viruela del mono, aumenta con una velocidad que no ha permitido que se controle, se ha perdido el rastro de la epidemia. Además explicó que hay dos tipos de vacunas contra la viruela, pero no hay información clara sobre cuándo estarán disponibles y cómo será su distribución para los diferentes países. Por eso no se debe hablar de que se van a comprar vacunas, precisó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.