Más de 35 mil personas murieron en el terremoto en Turquía | Fuente: EFE

La ONG Save The Children informó este miércoles de que "la adopción no es una respuesta adecuada para los niños y niñas no acompañados" tras los terremotos que afectaron Turquía y Siria, al menos, hasta que las autoridades locales y las organizaciones humanitarias hayan agotado todos los esfuerzos para localizarlos y reunirlos con sus familias.

Las imágenes virales de menores rescatados de los escombros en Siria y Turquía han provocado "una avalancha de ofertas" de familias de todo el mundo para adoptar a niños.

"Es natural ver estas imágenes desgarradoras y querer ayudar de cualquier manera posible, pero la adopción nunca debe perseguirse durante o inmediatamente después de una emergencia como los recientes terremotos en Siria y Turquía", ha apuntado la directora de Protección Global de la Infancia en funciones de Save the Children Internacional, Rebecca Smith.

En este sentido, la organización explica que las familias afectadas, las redes locales, las organizaciones humanitarias y las autoridades sobre el terreno están trabajando para reunirlos con sus familias inmediatas o ampliadas pues puede ser que, debido a la limitada recepción de telefonía móvil, el colapso de las líneas eléctricas y los daños en las infraestructuras, no hayan podido hacerlo hasta ahora.

"Hay que garantizar que los niños y niñas, en el caso de haber perdido a sus familiares directos, cuenten con alguien de su entorno para hacerse cargo de ellos, siempre con las debidas garantías y en base a la legislación del país", ha precisado la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo.

Situación similar en Siria

Por su parte, desde World Vision también se han mostrado "profundamente preocupados" por la "grave" situación de los niños y niñas no acompañados en Siria tras el terremoto.

"El número de niños y niñas no acompañados aumenta cada día que pasa, ya que los equipos de búsqueda y rescate siguen encontrando menores no acompañados o incluso bebés que quedaron atrapados bajo los escombros tras el terremoto, como hemos visto en las últimas horas", ha explicado la directora de comunicación de World Vision, Eloisa Molina.

Según las primeras evaluaciones de la ONG, sus edades oscilan entre los pocos días de vida y los ocho años; y la mayoría de ellos carecen de documentos de identidad, lo que dificulta aún más la tarea de reunirlos con sus seres queridos.

"Los niños y niñas sirios corren de nuevo el riesgo de caer en el olvido tras las secuelas de esta crisis. Ya han sufrido casi 12 años de guerra y destrucción y este terremoto ha añadido otra complejidad a sus jóvenes vidas, en algunos casos incluso arrebatándoles a sus seres queridos. Es urgente que abordemos las necesidades de los niños y niñas no acompañados", ha subrayado el director de respuesta de World Vision en Siria, Johan Mooij.

(Con información de Europa Press)