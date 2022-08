Soldados ucranianos conducen a la línea del frente, este de Ucrania | Fuente: AFP

El Gobierno de Ucrania anunció este lunes que ha recibido la primera mitad de una ayuda de 1.000 millones de euros proporcionada por la Unión Europea (UE), así como lanzacohetes Mars II suministrados por Alemania.



El primer ministro, Denis Shmyhal, afirmó a través de su cuenta de Telegram que el importe ya figura en las cuentas del Banco Nacional de Ucrania (BNU).



"Esperamos la llegada del segundo tramo mañana," agregó, y recordó que la ayuda forma parte de un paquete mayor, por valor de 9.000 millones de euros, para apoyar a Ucrania con las consecuencias financieras de la guerra.



"Los fondos ayudarán a financiar necesidades prioritarias del presupuesto," añadió el primer ministro.



Primeros lanzacohetes MARS II

Por otro lado, el ministro de Defensa ucraniano, Oleksei Reznikov, anunció que han sido entregados ya a Ucrania los primeros lanzacohetes múltiples autopropulsados MARS II, del fabricante Krauss-Maffei Wegmann.



"El tercer hermano de la familia de largo alcance, el MLRS MARS II de Alemania, ha llegado a Ucrania," escribió Reznikov en Twitter y dio las gracias a su homóloga alemana, Christine Lambrecht.



Berlín informó la semana pasada que proporcionaría a Kiev tres de estos lanzacohetes, que, dependiendo de la munición empleada, pueden alcanzar blancos situados hasta a 300 kilómetros de distancia.

(Con información de EFE)

