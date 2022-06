Vecinos observan los edificios destruidos en Lysychansk tras intensos combates en la zona de Luhansk, cinco kilómetros al noreste de Severodonetsk. | Fuente: EFE

Los civiles y combatientes de Ucrania atrincherados en la planta química de Azot, en la ciudad de Severodonetsk, resisten a duras penas el bombardeo del Ejército de Rusia, pero rechazan, por el momento, las demandas de rendirse o deponer las armas.



"Les hemos propuesto muchas veces (a los civiles) ser evacuados, pero no quieren", aseguró Serhiy Gaidai, gobernador de la región de Lugansk, según la agencia UNIAN.



Mientras Moscú acusa a las tropas ucranianas de utilizar a los civiles, como ocurriera en Mariúpol, como "escudo humano", Kiev denunció hoy nuevos bombardeos masivos, lo que convierte en "imposible" un posible repliegue de civiles y militares.



El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, anunció hace dos semanas el control sobre Severodonetsk, pero este no será completo hasta la toma del polígono industrial, es decir de Azot.

Azot, la resistencia continúa

Gaidai estimó en 568 el número de civiles refugiados en la planta, entre ellos 38 niños. Se trata de los trabajadores de la planta, sus familias y algunos vecinos de Severodonetsk que se niegan a marcharse a toda costa.



"Salir, ahora, es imposible. Físicamente, es posible, pero es muy peligroso debido a los constantes disparos y bombardeos. Si alguien sale, tiene un 99 % de posibilidades de morir", dijo el funcionario.



Al mismo tiempo, negó cualquier paralelismo con Azovstal, aduciendo que esta no es una gran zona industrial comunicada a través de túneles, sino varios refugios subterráneos separados unos de otros.



Según las autoridades locales, esos civiles cuentan con suficientes víveres, aunque estos no han sido completados en las últimas dos semanas.



Mientras el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró el viernes que no quiere convertir las ciudades conquistadas en el Donbás "en una especie de Stalingrado", Kiev acusa a Moscú de transformar Severodonetsk y sus alrededores en una segunda Mariúpol por la intensidad de los bombardeos.



Los prorrusos acusan al Ejército de Ucrania de desplegar morteros en los accesos a la fábrica para impedir la salida de los civiles en dirección a las zonas controladas por las tropas de Rusia.



Artilleros ucranianos disparan desde sus posiciones cerca de la ciudad de Lysychansk, región de Luhansk. | Fuente: AFP

Soldados rusos y milicianos separatistas prorrusos iniciaron hace varios días una operación especial para "limpiar" Azot, pero aún no han logrado sitiar la zona por los cuatro costados.

Avances rusos en Severodonetsk

Después de unos días sin grandes novedades en el frente de Severodonetsk, el general ruso Ígor Konashénkov, destacó que "la ofensiva transcurre con éxito".



De hecho, en su parte diario anunció que las milicias prorrusas "con el apoyo del Ejército de Rusia" han conquistado Metiolkine, localidad pegada a Severodonetsk.



Además, destacó que las unidades enemigas han abandonado también algunas de sus posiciones en Lisichansk, el último bastión ucraniano en Lugansk.



Las tropas rusas continuaron aplicando la táctica de tierra quemada en el este del país con la destrucción de una fábrica de reparación de tanques en Járkov y de dos lanzaderas múltiples Grad en Donetsk, además de la aniquilación de varios cientos de soldados de Ucrania.



El humo y la suciedad se elevan desde la ciudad de Severodonetsk durante los combates entre las tropas ucranianas y rusas en la región de Donbas, en el este de Ucrania | Fuente: AFP

"Todas las declaraciones de los rusos de que controlan Severodonetsk son falsas. Sí, controlan gran parte, pero no toda la ciudad", replicó Gaidai.



Además, subrayó que la aviación y artillería rusa no deja de machacar la estratégica carretera que une Lisichansk y Bajmut, vía clave para asaltar el distrito fortificado Sloviansk-Kramatorsk, pero matizó que ésta sigue bajo control ucraniano.



Para corregir el tiro de su artillería los rusos utilizan drones Orlán-10 de fabricación rusa, según informó el Estado Mayor General ucraniano.

Ucrania se niega a entregar el sur

Después de visitar el sábado el frente en las regiones meridionales de Mykolaiv y Odesa, bañadas por el mar Negro, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, proclamó hoy: "El sur no se lo daremos nadie. Lo recuperaremos todo y el mar será ucraniano y seguro".



"Rusia no tiene tantos misiles como ganas de vivir tiene nuestra gente", comentó.



Zelenski también aludió al bloqueo de unos 70 barcos mercantes en los puertos ucranianos. Aseguró que sólo "la mediación internacional" garantizará un tránsito marítimo seguro, en alusión a las propuestas rusas de garantizar un corredor si Kiev desmina la zona.



Aseguró que "Ucrania hará todo lo posible para contrarrestar la crisis alimentaria creada por la guerra rusa en Asia, África y la mayoría de países en Europa".



En ese sentido, las tropas ucranianas han logrado estos días en el sur los mayores progresos desde que el Ejército ruso abriera el corredor terrestre entre el Donbás y la anexionada península de Crimea a través de las regiones de Zaporizhia y Jersón.



El alcalde de la ciudad de Melitópol (Zaporizhia), Iván Fédorov, destacó el domingo que las tropas ucranianas avanzaron "más de 10 kilómetros" hacia esa ciudad.



"También han progresado notablemente y ya se encuentran en los límites de Jersón. Estoy seguro de que en las próximas semanas la ciudad será liberada", añadió.

(Con información de EFE)

