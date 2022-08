En esta foto de archivo tomada el 27 de abril de 2022, una vista general muestra la planta de energía nuclear Zaporizhzhia, situada en el área controlada por Rusia de Enerhodar | Fuente: AFP

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) está a la espera de que se pueda materializar una visita de sus expertos a la central nuclear de Ucrania de Zaporiyia, que está en manos de Rusia y, dada la situación con los dos contendientes, no descarta el riesgo de un accidente.



Su director general, Rafael Grossi, señala en una entrevista al diario francés Le Monde que, aunque "no hay que ser alarmista", tampoco se puede banalizar "una situación que no lo es", en referencia al que es el mayor complejo nuclear en Europa, objeto de acusaciones cruzadas por parte de Kiev y Moscú en los alrededores del complejo.



"La instalación funciona, pero con dificultades, de forma que en las circunstancias actuales no se puede excluir el escenario de un accidente. Hay continuas interrupciones de la alimentación eléctrica, problemas con el combustible usado...", precisa.



Grossi reconoce que está "inquieto" porque aunque la seguridad nuclear ha avanzado "enormemente" desde el accidente de Chernóbil en 1986, "en medio de una guerra la seguridad no es nunca absoluta".



También que se habían barajado diferentes posibilidades de siniestros nucleares, pero no que un gran complejo como el de Zaporiyia se encontrara en medio de un conflicto convencional como el de las dos guerras mundiales, con carros de combate, movimientos de tropas y trincheras.



El director general, que este jueves fue recibido en París por el presidente francés, Emmanuel Macron, para avanzar en la organización de una misión del OIEA que sea aceptada por las partes, insistió en que el objetivo sería la seguridad de la instalación, es decir, "su funcionamiento normal y sin obstáculos".



Señaló que él no tiene ningún mandato de mediador entre Rusia y Ucrania, sino que su papel se reduce a una misión "de carácter técnico" para evitar un accidente.



Si la visita llegara a hacerse, los expertos empezarían por un examen sobre la situación de la central, antes de reparar los sistemas de transmisión que han resultado dañados.



También inspeccionarían las piscinas donde está el combustible usado y abordar "la cuestión sensible del aprovisionamiento en electricidad, que es indispensable para el enfriamiento de los reactores".

Acusaciones mutuas



El Ministerio de Defensa de Rusia acusó este viernes a las fuerzas ucranianas de haber bombardeado la central nuclear de Zaporiyia con armas de gran calibre durante dos ocasiones la víspera, jornada en la que la planta quedó desconectada de la red eléctrica ucraniana por primera vez en su historia.



"Como resultado de los ataques, cuatro proyectiles estallaron cerca del depósito de oxígeno y nitrógeno y otro cerca de la unidad especial número 1", dijo el portavoz castrense, Ígor Konashénkov, en el parte bélico diario.



Según Konashénkov, los bombardeos se efectuaron desde una posición de las fuerzas ucranianas al oeste de la ciudad de Marganets, en la región de Dnipropetrovsk.



"Como consecuencia de un ataque directo con armas de alta precisión rusas contra esta posición fue eliminado un obus M777 de fabricación estadounidense", dijo.



Ucrania por su parte culpó ayer a "las acciones de los invasores" rusos de la desconexión de la planta, cuyas necesidades energéticas fueron cubiertas de emergencia por una línea de transmisión de una central térmica cercana.



La agencia ucraniana de energía nuclear, Energoatom, afirmó este viernes que todos los reactores de Zaporiyia, seis en total, siguen desconectados de la red eléctrica nacional.



"Las necesidades energéticas propias de la planta se satisfacen actualmente a través de una línea reparada del sistema de energía de Ucrania", indicó.



"No hay observaciones sobre el funcionamiento de los equipos y sistemas de seguridad" de la central, la mayor de Europa, agregó.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Julio Ruíz, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, dijo que es posible que al mismo tiempo que empezó el brote de la viruela del mono en Europa empezó en nuestro país. Sostuvo que los casos de viruela del mono se están detectando de manera temprana y probablemente comiencen a disminuir en los próximos días. Respecto a las vacunas contra la viruela del mono informó que el Perú ya firmó la compra de 9 mil dosis.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.