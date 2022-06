Papa Francisco | Fuente: AFP

El papa Francisco pidió hoy a las sociedades que no se olviden de la guerra en Ucrania a medida que el conflicto se prolongue y urgió a luchar por la paz.



"Siempre mantengo vivo en mi corazón el pensamiento por la población ucraniana afectada por la guerra. Que el tiempo que pasa no enfríe nuestro dolor y preocupación por la gente martirizada", dijo Francisco, tras el rezo del Ángelus.



"Por favor, no nos habituemos por esta trágica realidad, tengámosla siempre en el corazón. Luchemos y recemos por la paz", concluyó.



El papa Francisco ha condenado en numerosas ocasiones la violencia y ha pedido la paz para países como Ucrania, hasta donde dijo que estaba dispuesto a ir después de la invitación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aunque más tarde confesó en una entrevista con el diario argentino "La Nación" que no viajaría porque, se preguntó, "¿de qué serviría si el día siguiente seguiría la guerra?".



Jorge Bergoglio también contó al diario italiano "Corriere della Sera" que había solicitado viajar a Moscú para reunirse con el presiente ruso, Vladímir Putin, para pedirle que detuviera la guerra en Ucrania.

EFE