Esta foto sin fecha publicada por el servicio de prensa de la Administración del presidente ucraniano muestra a combatientes ucranianos en la acería Azovstal de la ciudad ucraniana de Mariupol. | Fuente: AFP

Un total de 264 militares ucranianos fueron evacuados este lunes de la acería de Azovstal, en la localidad de Mariúpol, este del país, informó el Ministerio de Defensa de Ucrania.



Del total, 53 heridos graves fueron evacuados a un centro médico en Novoazovsk para recibir atención médica, y las otras 211 personas fueron llevadas a Olenivka a través del corredor humanitario, agregó el ministerio en un comunicado.



"En cuanto a los defensores que aún permanecen en el territorio de Azovstal, los esfuerzos de rescate se están llevando a cabo gracias a los esfuerzos conjuntos" del GUR del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Servicio de Guardia de Fronteras, añadió.



Humo se eleva sobre la planta siderúrgica Azovstal en Mariupol, Ucrania. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ALESSANDRO GUERRA

Salvar la vida de defensores de Mariúpol

"Gracias a los defensores de Mariúpol, hemos ganado un tiempo crítico para formar reservas, reagrupar fuerzas y recibir asistencia de socios", explicó el Ministerio de Defensa, que admitió que desafortunadamente no puede desbloquear Azovstal por medios militares.



"La tarea común más importante de toda Ucrania y del mundo entero es salvar la vida de los defensores de Mariúpol", sentenció.



La viceprimera ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania, Iryna Vereschuk, dijo la semana pasada que en la acería se encontraban entre 500 y 600 militares heridos, pero que las partes estaban negociando por el momento la evacuación de los "más graves", que ella cifró en 38 personas.



El Ministerio de Defensa de Rusia había informado ya este lunes en Moscú de un acuerdo para evacuar a combatientes ucranianos heridos en la acería de Azovstal.



"El 16 de mayo como resultado de negociaciones con los representantes de los militares ucranianos bloqueados en el territorio de la planta metalúrgica de Azovstal se llegó a un acuerdo para la evacuación de heridos", decía un comunicado de Defensa sin precisar el número.



Agregaba que en la actualidad se ha implantado un alto el fuego en la zona y se ha abierto un corredor humanitario por el que los militares heridos son sacados y "trasladados a un centro médico en Novoazovsk en la república popular de Donetsk, donde se les brindará toda la asistencia necesaria".

(Con información de EFE)

