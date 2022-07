Soldados ucranianos en la parte superior de un vehículo de combate blindado ucraniano en una carretera en el campo de Siversk, en el óblast de Donetsk, al este de Ucrania | Fuente: AFP

Una semana después de la captura de la ciudad ucraniana de Lisichansk por las fuerzas de Rusia, que aseguran tener el control de la región de Lugansk, la resistencia de Ucrania ha podido contener al enemigo, cuya ofensiva en la región de Donetsk ha perdido ímpetu.



"El enemigo está reuniendo tropas cerca de Belohorivka, bombardeando los asentamientos aledaños, realizando ataques aéreos" en Donetsk, escribió en Telegram Serghiy Gaidai, el gobernador de Lugansk.



Según el jefe de región ucraniana, en la cual, según afirma, Ucrania todavía conserva "zonas grises" pese a que Rusia la da por tomada, el enemigo "aun no ha podido ocupar todo Lugansk".

Una semana de poco avance

Al cabo de una semana de que las fuerzas rusas anunciaran tener el control de Lisichansk, la última ciudad de Lugansk, su avance en la vecina región no ha sido considerable aunque castigan a las fuerzas ucranianas a todo lo largo del frente, sin permitirles una contraofensiva.



El gobernador de Lugansk señaló que "solo en la última noche, los rusos lanzaron siete bombardeos de artillería y cuatro ataques con misiles" en su empeño de avanzar a Siversk, punto intermedio en su camino hacia Sloviansk y Kramatorsk, los principales baluartes ucranianos en Donetsk.



El estadounidense Instituto de Estudios de la Guerra (ISW), confirmó esto al señalar que "las fuerzas rusas continuaron atacando asentamientos al oeste de Lisichansk en un esfuerzo por avanzar hacia Siversk".



El ISW observó intentos de ofensiva de Rusia en dirección a Verjnokamianske, 8 kilómetros al este de la ciudad, mientras que el Estado mayor ucraniano informó sobre un asalto a Grigorivka, a 11 kilómetros al noroeste de la urbe.



Por su parte, el embajador de la autoproclamada República Popular de Lugansk, Rodión Miroshnik, aseguró en su cuenta de Telegram que "Grigorivka fue tomada", mientras que las fuerzas prorrusas "continúan combatiente para liberar Serebrianka".



"La ofensiva avanza desde el norte hacia Siversk", señaló.



Según el prorruso, los militares ucranianos tratan de crear fortificaciones en las afueras de Siversk pero "para todos ya está claro que no podrán contener durante mucho tiempo el avance de las fuerzas rusas, por lo que algunas unidades se marchan a escondidas de la ciudad".



En tanto, las fuerzas de Rusia ya preparan el terreno para su futuro avance, constató el ISW, al considerar la probabilidad de que el Ejército ruso esté "preparando condiciones para reanudar las operaciones ofensivas (...) por medio de ataques aéreos a Bohorodichne y bombardeos a Dibrovne, Adamivka y Sloviansk".



Militares y bomberos ucranianos intentan ingresar a un edificio para buscar heridos después de que un ataque aéreo golpeó el patio entre el hotel Industria y las residencias civiles en el centro de Kramatorsk | Fuente: AFP

Bombardeos en Donetsk

El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, señaló en su cuenta de Telegram que las fuerzas rusas bombardearon el distrito de Izium, en la región de Donetsk, un ataque conformado por el Sistema de información de incendios para gestión de recursos (FIRMS) de la NASA, que detectó incendios en campos al noroeste de Sloviansk.



En la ciudad de Chasiv Yar, al oeste de Kramatorsk, un misil ruso Uragán impactó en un edificio de viviendas, según informó en Telegram el gobernador de la región de Donetsk, Pavló Kirylenko, un ataque que costó la vida al menos a 15 civiles.



Los servicios de rescate, que ya salvaron cinco personas atrapados en las ruinas, afirman que bajo los escombros quedarían unas 24 personas aún.



Fuentes del Ministerio de Defensa de Rusia, afirmaron a la agencia rusa TASS que el edificio estaba ocupado por militares de Ucrania y por ello se convirtió en un objetivo del Ejército ruso.



"Según las informaciones que recibimos desde allí, de bajo los escombros solo están sacando cuerpos de militares ucranianos. Allí no había civiles", señaló el representante de Defensa.



Una fotografía proporcionada por el servicio de prensa de la Policía Nacional el 10 de julio de 2022 muestra a rescatistas ucranianos limpiando los escombros de un edificio residencial después de un bombardeo en Chasiv Yar, Ucrania. | Fuente: EFE

Combates en el este y el sur de Ucrania

Sinegubov celebró que los rusos no hayan logrado avanzar en Járkov en las últimas semanas, y afirmó que "nuestros combatientes defienden las posiciones en todas las direcciones".



"Los rusos intentan impedir el avance de las fuerzas ucranianas y fijar sus posiciones. Los ocupantes llevaron a cabo una misión de exploración en la localidad de Dolina, pero se retiraron tras no lograr el éxito", añadió.



Una situación semejante a la del sur de Ucrania, donde las fuerzas rusas llevaron a cabo "intentos fallidos de reconocimiento en la región de Jersón y su frontera con la región de Dnipro", según el ISW.



Por su parte, el mando ucraniano declaró que el Ejército ruso se ha enfocado en defender las posiciones ocupadas y frenar los contraataques ucranianos con "los medios disponibles".



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció la situación, a constatar ataques contra Mykokáiv, Járkov, Kryvyi Rih y localidades de Zaporiyia.



"Atacó el sector de la vivienda, de un modo absolutamente deliberado, a propósito, viviendas, objetivos civiles, a personas. Hay víctimas, muertos, heridos. Los brutales ataques de la artillería rusa en Donbas no se detienen ni un solo día", afirmó en un mensaje de vídeo.



Bombardeos rusos en el este de Ucrania, | Fuente: AFP

Más armas para Ucrania

Según Zelenski, solo es posible "detener este tipo de acciones terroristas con armas modernas y poderosas", en referencia a los suministros de armas occidentales.



"Quiero agradecer a EEUU por la decisión de proporcionar a Ucrania un nuevo paquete de ayuda de 400 millones de dólares", señaló.



En particular, aseveró que "los sistemas HIMARS adicionales y otras armas de precisión nos permiten tomar medidas antiterroristas, reducir los ataques de los misiles de Rusia contra nuestros civiles".



"¿Queremos un punto de inflexión en la guerra? Mientras más herramientas tengamos para ello, más rápido cepillamos a los rusos", escribió en Twitter el asesor del mandatario ucraniano, Mykhailo Podoliak.



El representante de la Presidencia de Ucrania pidió a Occidente más "HIMARS, para destruir con alta precisión las bases y la logística enemiga en la retaguardia, artillería pesada, para responder la cantidad con cantidad, y blindados, como 'puños de asalto'".

(Con información de EFE)

