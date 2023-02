Los militares ucranianos descansan mientras hacen una trinchera cerca de Bakhmut el 1 de febrero de 2023, en medio de la invasión rusa de Ucrania. | Fuente: AFP

Ucrania trata de convencer a los aliados de que le envíen cuanto antes misiles de largo alcance al país, mientras que en el terreno se aferra a la defensa de Bajmut, su "fortaleza" en la región oriental de Donetsk ante las fuerzas de Rusia.



"No vamos a renunciar a Bajmut, lucharemos mientras seamos capaces de hacerlo, es nuestra fortaleza", afirmó este viernes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una comparecencia en Kiev con los jefes de la Comisión Europea (CE) y del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y Charles Michel, respectivamente.



Zelenski agregó que si se acelera el envío de armas de largo alcance, Ucrania "no solo conservará Bajmut sino que, liberará el Donbás, que está ocupado desde 2014".

La encrucijada de Bajmut

Con todo, medios internacionales como CNN y otros llevan varios días especulando sobre la supuesta recomendación de EE.UU. y algunos países europeos a Ucrania de que desista de la defensa de Bajmut a cualquier precio y reúna fuerzas para su propia contraofensiva.



La eventual caída de Bajmut, que las tropas rusas intentan capturar desde hace meses, permitiría a Moscú cortar las líneas de suministro de las fuerzas de Ucrania en la zona y abrir una vía a los bastiones ucranianos de Kramatorsk y Sloviansk.



La situación en la urbe se agravó en las últimas semanas ante la creciente presión de Rusia, lo que, según algunos analistas y políticos prorrusos, puede poner al liderazgo ucraniano ante la necesidad de decidir si mantiene la resistencia u opta por una retirada táctica.



Esta fotografía del folleto, tomada y publicada por el servicio de prensa presidencial de Ucrania el 3 de febrero de 2023, muestra al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel (CL), al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (centro), a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (CR), a medida que llegan para una sesión de trabajo durante una cumbre UE-Ucrania en Kyiv. | Fuente: AFP

Las fuerzas rusas afirman que por el momento no hay signos de una posible retirada ucraniana, sino por el contrario Kiev incluso ha comenzado en la noche del jueves a concentrar más tropas en las inmediaciones de Bajmut.



"Estamos pagando un precio altísimo por proteger Bajmut, pero no podemos dejarlo atrás", reconoció el asesor de la Oficina de la Presidencia ucraniana, Mykhailo Podolyak, en una entrevista con el periódico 20 Minutos.



Agregó que los soldados de Kiev están dando su vida por el derecho de los ucranianos a vivir en su casa.



"Bajmut no es un lugar cualquiera, es nuestra casa", remarcó sin dar la cifra de las bajas ucranianas en esa localidad, algo que se hará "cuando termine la guerra" y sea posible verificar las pérdidas "una por una".



El ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Réznikov, afirmó el jueves que Ucrania estaba dispuesta a dar garantías a sus socios de que las armas de largo alcance no se utilizarán para atacar territorio ruso.



¿Habrá misiles de largo alcance de EE.UU.?

Según algunos medios estadounidenses, el nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania que EE.UU. prevé anunciar próximamente incluiría precisamente proyectiles de largo alcance.



El humo negro se eleva después de los bombardeos en Bakhmut el 3 de febrero de 2023, en medio de la invasión rusa de Ucrania. | Fuente: AFP

Se trata de misiles GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb), cohetes de precisión capaces de alcanzar objetivos a 150 kilómetros de distancia y que son fabricados por la compañía Boeing.



Podolyak recalcó que "cada etapa" de la contienda precisa de unos recursos concretos.



"Primero precisamos misiles de 150-200 kilómetros de alcance para poder cortar el abastecimiento de las tropas de Rusia; ya estamos negociando, pero solo lo confirmaremos cuando los tengamos. Luego precisamos como mínimo dos brigadas de blindados de asalto, entre 350 y 450 tanques, con los que podríamos rápidamente penetrar en territorios ocupados y liberarlos", sostuvo en 20 Minutos.



El ministro ucraniano de Exteriores, Dmytró Kuleba, dijo hoy en una entrevista con BBC Ucrania que tras el acuerdo con Occidente sobre el suministro de tanques, el siguiente paso son los aviones de combate y misiles de largo alcance, que son necesarios para "defender el cielo y golpear la infraestructura militar de las fuerzas de ocupación".



"Llevamos tiempo hablando de ello, lo hacemos desde el inicio de la guerra, pero ahora nos estamos acercando a la meta", aseguró.



También él aseguró que Kiev usará ese armamento únicamente en suelo nacional.

Meses críticos

Entretanto, el director de la CIA, William Burns, cree que los próximos seis meses serán "críticos" en Ucrania y que el presidente ruso, Vladímir Putin, piensa que la "fatiga política" que para Occidente supone el conflicto podría dar a su ejército una nueva oportunidad de ganar en el campo de batalla.



"La clave va a estar en el campo de batalla en los próximos seis meses o eso es lo que nos parece", afirmó Burns en declaraciones que difundió la cadena estadounidense CBSNews.



"Creo que este próximo período será absolutamente crucial", reiteró.



El exembajador estadounidense en Rusia sostuvo que la inteligencia occidental ha demostrado que Moscú no estaba interesado en las conversaciones de paz, a pesar de los informes que ocasionalmente se han hecho públicos y que parecían decir lo contrario.

“No consideramos que Putin se tome en serio las negociaciones", sentenció. (Con información de EFE)





